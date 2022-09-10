HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi! 'Abdestimi kaçırdın' demişti

Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi! 'Abdestimi kaçırdın' demişti

10.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çektiği videoyla çoğunlukla Türk kullanıcıların tepkisini alan Türk YouTuber Avusturya'dan sınır dışı edildiğini açıkladı. Mesut Can Eray, ''Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumu aldılar. Ailem orada ama ben artık Türkiye'deyim. Yapacak bir şey yok. Kısmetmiş. İşime de geldi'' ifadelerini kullandı. Eray, Viyana'da bir kadına aşağılayıcı ifadelerde bulunup, kıyafeti üzerinden hakaret etmişti. Eray'ın hakkında da Viyana polisi soruşturma başlatmıştı.

Avusturya Viyana'da sokak röportajları yapan ve YouTube videoları çeken Türk YouTuber Mesut Can Eray, turist kadının kıyafeti üzerinden yaptığı çirkin yorumlarla tepki çekmiş, sosyal medyada gündem olarak çoğunlukla Türk kullanıcıların eleştirilerini almıştı.

Viyana sokaklarında genç kadına ''Ya aile var burada utanmıyor musun?'' şeklinde sorular soran Eray, genç kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Aile var burada. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer bacım. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

VİYANA POLİSİ HAREKETE GEÇMİŞTİ

Videonun yayılmasının ve birçok kullanıcıya ulaşmasının ardından söz konusu durumdan Viyana polisi de haberdar oldu. Bunun üzerine Viyana polisi resmi Twitter hesabından kişiyle ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi'' ifadelerine yer verildi.

Screenshot_30

''İŞİME GELDİ''

Bununla birlikte Mesut Can Eray, Avusturya'nın kendisini sınır dışı ettiğini söyledi. YouTube hesabından açıklama yapan Eray,''Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumu hepsini aldılar. Ailem orada kaldı. Ben artık Türkiye'deyim. Kısmetmiş. Artık burada yuvarlanıp gideceğiz. Biz mizahçıyız. Yapacak bir şey yok. Kısmetmiş. İşime de geldi "dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu, Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Göçmenleri lastik bota bindirip böyle itmişlerMSB duyurdu, Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Göçmenleri lastik bota bindirip böyle itmişler
İstanbul'da feci kaza! Metrobüsler çarpıştı: Yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Metrobüsler çarpıştı: Yaralılar var
Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

'Sırayla tecavüz ettiler' demişti! Yeni ifadesi ortaya çıktı

'Sırayla tecavüz ettiler' demişti! Yeni ifadesi ortaya çıktı

Gündem yaratacak 'sığınmacı konvoyu' iddiası! Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyorlar

Gündem yaratacak 'sığınmacı konvoyu' iddiası! Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Ufak yalanlar başına büyük iş açabilir!

Ufak yalanlar başına büyük iş açabilir!

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.