Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi! 'Abdestimi kaçırdın' demişti

Avusturya Viyana'da sokak röportajları yapan ve YouTube videoları çeken Türk YouTuber Mesut Can Eray, turist kadının kıyafeti üzerinden yaptığı çirkin yorumlarla tepki çekmiş, sosyal medyada gündem olarak çoğunlukla Türk kullanıcıların eleştirilerini almıştı.

Viyana sokaklarında genç kadına ''Ya aile var burada utanmıyor musun?'' şeklinde sorular soran Eray, genç kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Aile var burada. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer bacım. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

VİYANA POLİSİ HAREKETE GEÇMİŞTİ

Videonun yayılmasının ve birçok kullanıcıya ulaşmasının ardından söz konusu durumdan Viyana polisi de haberdar oldu. Bunun üzerine Viyana polisi resmi Twitter hesabından kişiyle ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi'' ifadelerine yer verildi.

''İŞİME GELDİ''

Bununla birlikte Mesut Can Eray, Avusturya'nın kendisini sınır dışı ettiğini söyledi. YouTube hesabından açıklama yapan Eray,''Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumu hepsini aldılar. Ailem orada kaldı. Ben artık Türkiye'deyim. Kısmetmiş. Artık burada yuvarlanıp gideceğiz. Biz mizahçıyız. Yapacak bir şey yok. Kısmetmiş. İşime de geldi "dedi.

