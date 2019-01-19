Mesut Hakkı Caşın: ABD dünyanın jandarması değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ‘ekonomik yıkıma uğratma' tehdidini, Türk-Amerikan ilişkilerinde oluşan belirsiz ortamını, Münbiç saldırısını ve ikili ilişkilerdeki ‘Trump faktörünü' değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden (İİSBF) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD'nin askerlerini Irak'a çekip operasyonlara devam edebileceğini belirtti.

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye-ABD ilişkilerini yorumlayan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "ABD Türkiye pazarını kaybetmek istemez. Ayrıca, ABD dünyanın jandarması değil, bilet kesemez" dedi. Münbiç saldırısına yönelik de konuşan Prof. Dr. Caşın, saldırıyı ABD'nin Suriye'den çıkmasını istemeyen PKK'nın yaptığını söyledi.

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların geri teptiğini söyleyen Caşın, "ABD bölgeden çekilmediği takdirde Amerikan ve Türk askerleri birbirlerini vuracaktır. Bu da NATO'nun çökmesine sebep olur. Amerikan halkı bunu kaldırabilir mi?" diye konuştu. Prof. Dr. Caşın, "Münbiç saldırısıyla PKK'nın iki amacı vardı. Hem Rusya ile Türkiye'nin mutabakatını koparmak hem de ABD'nin Suriye'den çekilmesini önlemek" ifadelerini kullandı.

"'TÜRKLER KÜRTLERİ KATLEDİYOR' İDDİASI KÖTÜ BİR İFTİRADIR"

"ABD askerlerini Suriye'den çekse de çekmese de Türkiye operasyon yapacaktır" diyen Prof. Dr. Caşın, Türklerin kürtleri katlediyor iddiasının kötü bir iftira olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin yapacağı operasyon hakkında da konuşan Caşın, "Bunun uzlaşı ile yapılması lazım. Türkiye diplomasiyi iyi kullandı. Astana sürecinde akan kanı durdurdu. Ülkemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünde en önemli müttefik ve garantör devlettir" dedi.

PKK İNSAN HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Bölgede katliam yapanın PKK/PYD olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiklerini belirten Caşın, "Çocuklara silah veren, onları terörist yapan, Arapları, Hıristiyanları öldüren, Nasturi ve Asuri'lere zulüm eden PKK'dır, bunlar Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında da var" diye konuştu.