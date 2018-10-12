Mesut Kamiloğlu: Diploma ile iş bulmak mümkün değil

İSTANBUL, (DHA) - İLK olarak 2017 senesinde yapılan 'Erasmusdays' etkinlikleri bu sene 20 farklı ülkede eş zamanlı olarak başladı. Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa katılan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, "Sadece diploma ile iş bulmak artık mümkün değil, muhakkak farklı yeteneklere ve becerilere sahip olmamız gerekiyor. Erasmus bu yetenek ve becerilerin sağlanmasında en önemli programlardan bir tanesi" dedi.

‘Erasmusdays 2018’ etkinlikleri, Nişantaşı Üniversitesi 1453 NeoTech Kampüsü’ndeki Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’nda başladı. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu açılış konuşmasında, ‘Erasmus+’un öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir yol gösterici olduğunu söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs’te başlayan Uluslararası Erasmus Konferansı'na Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Birimi İstanbul Ofisi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, üniversite ve lise öğrencileri katıldı. Konferansta, Avrupa’da kültürel yayılımın inovasyonel proje ortaklıkları için önemi tartışılıyor. Erasmus hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus projelerinin sonuçlarının paylaşılmasını amaçlayan etkinlikler boyunca ayrıca tüm Erasmus paydaşlarının bir araya gelmesi de hedefleniyor.

Konferans boyunca, Avrupa Birliği

