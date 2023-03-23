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"Mesut komiserimi istiyorum" dedi, ekiplere zor anlar yaşattı!

23.03.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan otomobilin sürücüsü E.S. (27) 1.6 promil alkollü çıkarken, araçta bulunan B.B. (21) ise polislere "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Dizi ben 8 yaşındayken başladı, hala bitmiyor" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

İnegöl'de, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü E.S.'ye alkol testi yapıldı. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen E.S.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 4 bin 64 TL de cezai işlem uygulandı.

'DİZİ BEN 8 YAŞINDAYKEN BAŞLADI, HALA BİTMİYOR'

Bu sırada, E.S.’nin otomobilinde yolcu olarak bulunan arkadaşı B.B. ise Gaziantep’te, depremde ailesini kaybettiğini öne sürerek, "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatını kaybetti" dedi.

'Arka Sokaklar' dizisinin hayranı olduğunu söyleyen B.B., polislere "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı. (DHA)


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