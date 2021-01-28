Mesut Özil Artık Resmen Fenerbahçe’de

2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya milli takımının yıldızlarından Mesut Özil, Fenerbahçe Spor Kulübü’yle resmen sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamaya göre, sarı lacivertli takım 2020-2021 sezonu için herhangi bir ödeme yapmazken 2021-2022 sezonundan başlayarak 3 yıllık sözleşme karşılığı 3 milyon Euro garanti para, 550 bin Euro imza parası ödeyecek. Karşılaşma sonuçlarına bağlı olarak da Gelsenkirchen doğumlu futbolcuya azami 1 milyon 750 bin Euro ekstra ödeme yapılabilecek. İngiltere Premier League’in en önemli kulüplerinden Arsenal’den yılda 25 milyon dolar kazanan Özil’in sözleşmesinin bitmesine altı ay kala Fenerbahçe formasını giymesi bu ara transfer döneminde yalnız Türkiye’nin değil Avrupa basınının da en çok konuştuğu olayların başında geliyordu. Hatta daha bir buçuk ay önce 8 Aralık’ta Mesut Özil transferi hakkındaki bir soruya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ‘‘Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçelidir. Sezon başında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur, ama gerçekleşmesi zor bir rüya’’ yanıtını vermişti.

Ali Koç: ‘‘Mesut, maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi, işte burada iş dönüşü olmayan bir yola girdi’’ Bugün Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Mesut Özil’le birlikte imza törenine katılan Koç, transferle ilgili her şeyin o sorunun sorulduğu günün gecesi hızlandığını söyledi. Fenerbahçe Başkanı, ‘‘Mesut’la görüşme yolculuğumuz aslında o röportajdan sonra başladı ve biz Londra’ya yola çıktık. Ben Arsène Wenger ile bir görüşme yaptım. Mesut’u sordum; tabii Mesut’un sahadaki hünerlerini sormamıza gerek yok, ama ‘Bugün Mesut nasıl?’ dedim. ‘Sakatlığı var mı? Soyunma odasında nasıl? Fit mi? Sahada nasıl?’ Arsene Wenger’den o kadar olumlu geri bildirimler aldım ki, ona da buradan teşekkür ederim. Ardından Arsène Wenger’i, Erol Bulut hocayla telefonda görüştürdük. Londra’da Mesut ile tanıştık. Konuşmamız sırasında Mesut, çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayallerinden bahsetti, bunun için kesinlikle ve kesinlikle maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İşte burada iş dönüşü olmayan bir yola girdi’’ dedi.

Basın toplantısında güler yüzlü ve sakin olan Mesut Özil sorulan sorulara genellikle net yanıt verdi. Türk kökenli Alman pasaportlu yıldızın en çok öne çıkan yanıtı ise bir daha Almanya milli takımına geri dönmeyeceği şeklindeki sözleri oldu. Erdoğan’la fotoğraf çektirdikten sonra gelen eleştiriler nedeniyle Alman milli takımını bıraktı 2009 yılında başlayan milli takım kariyerinde 92 maçta 23 gol atıp 40 asist yapan 32 yaşındaki yıldız, 2018 yılında takım arkadaşı İlkay Gündoğar ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf verdiği için ülkesinde sert sözlerle eleştirilmiş ve milli takım kariyerine son vermişti. 2018 yılının Temmuz ayında Panzerler’i bırakan Özil, yaklaşık 15 ay sonra Alman Bild dergisine verdiği demeçte, ‘‘Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben bu görevdeki bir insana her kim olursa olsun saygı duyarım. Almanya'da doğmuş olsam dahi Türkiye, benim atalarımın memleketi. Sayın Erdoğan ile çekilen fotoğrafımın ardından kendimi, insanlar tarafından saygı duyulmayan ve korumasız biri gibi hissettim. Almanya'daki siyasiler bile bana ırkçı saldırılarda bulundu. 2018 Dünya Kupası'ndan elendiğimiz maçta saha kenarına geldiğimde Alman taraftarlar bana ‘Evine dön Türk domuzu’ gibi şeyler söyledi’’ ifadeleri kullanarak kırgınlığının nedenini gözler önüne serdi.

47 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Arsenal’de 7 başarılı sezon geçiren Özil’in Doğu Türkistan hakkında attığı tweet sorun oldu 18 yaşında olduğu 2006 yılında ilk kez Schalke 04 ile profesyonel sözleşme imzalayan Mesut Özil, 2008 yılında 5 milyon Euro bonservis karşılığı Werder Bremen’e transfer oldu. İki yıl sonra bonservisine 18 milyon Euro ödeyen Real Madrid’in yolunu tutan Türk kökenli Alman yıldız, İspanyol devinde de iki yıl oynadıktan sonra bu kez rotasını Londra’ya çevirdi. Bonservisine 47 milyon Euro ödeyen Arsenal’de yaklaşık yedi buçuk yıl forma giyen Özil, çıktığı 184 maçta 33 gol atarken 58 de asiste imza attı. Özil’in Arsenal’de kadro dışı kalmasının nedeni sahada yaşadığı sorunlar ya da yetersizlikler değildi. Sosyal medya hesabından 2019 yılının Aralık ayında Doğu Türkistanlılar’ın Çin zulmüne uğradığı yönünde yaptığı bir paylaşım sonrası şimşekleri üzerine çeken Mesut Özil, 7 Mart 2020’de yaptığı asistle 1-0 kazandıkları West Ham maçından sonra bir daha Topçular’ın formasını giymedi.