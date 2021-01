Mesut Özil Artık Resmen Fenerbahçe’de

13 Ekim’de Azerbaycan-Ermenistan savaşıyla ilgili attığı Twitter mesajında Atatürk’ün ‘‘Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir’’ sözünü atıfta bulunarak Bakü yönetimine destek veren Mesut Özil, İstanbul Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki basın toplantısında da Azerbaycan’a selamlarını iletti ve bir gün bu ülkeye gitmek istediğini söyledi.

Galatasaray maçında oynaması henüz kesinlik kazanmayan Özil, baskı hissetmediğini, sahada elinden geleni yapacağını söyledi

6 Şubat’ta oynanacak Galatasaray maçında hazır olup olmayacağı ile ilgili soruya kesin bir yanıt veremeyen Mesut Özil, çocukluk aşkı olduğunu söylediği Fenerbahçe’de en çok birlikte oynamak istediği isimlerin ikisi de futbolu bırakmış Alex de Souza ve Emre Belözoğlu olduğunu ifade etti.

Özil, üzerinde baskı hissedip hissetmediği ile ilgili bir soruya ise ‘‘Bir futbolcuya her zaman baskı vardır. Son dönemlerimde büyük kulüpler için oynadım. Her zaman baskı olmuştur. Fenerbahçe’de de baskı olacağını biliyordum. Benim için en önemlisi sahada elimden geleni yapacağım. Tabii ki büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı bir şey. Sevdiğim, çok değer verdiğim bir kulüp. Elimden geleni yapacağıma inanıyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Fenerbahçe her sezon ligi kazanmak için oynuyor. Bunu en kısa zamanda yapıp bu sezon kazanacağız’’ yanıtını verdi.

Mesut Özil, bugüne kadar Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 600 maçta 105 gol atarken 216 asiste imza attı.