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Mesut Özil baba oluyor; Amine Gülşe hamile

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe bebek bekliyor! 2019'un haziran ayında evlenen ünlü çift heyecanlı günler yaşıyor.

Mesut Özil baba oluyor; Amine Gülşe hamile

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un haziran ayında dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.

İngiliz basınının iddiasına göre; ikili, anne-baba olmak için gün sayıyor. Gülşe, geçtiğimiz günlerde 31 yaşına basan eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Gülşe, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın" notunu düşmüştü.

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