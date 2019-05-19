HABER

Mesut Özil Erdoğan’ın iftar yemeğine katıldı

19.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan Alman Milli Takımı’nın eski futbolcusu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak iftar yemeğine katıldı.

Mesut Özil Erdoğan’ın iftar yemeğine katıldı

İngiltere’nin Arsenal takımında top koşturan Alman Milli Takımı’nın eski futbolcusu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğine katıldı. İstanbul Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı ofisinde düzenlenen yemeğe, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesine denk gelmesi nedeniyle çok sayıda genç katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından dağıtılan fotoğraflarda Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin, Erdoğan'ın sağ ve solunda oturdukları görülüyor.

Özil’den Erdoğan’a düğün davetiyesi

Geçen yıl Rusya’da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası öncesinde, diğer futbolcular İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte, İngiltere’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Mesut Özil, bu buluşmadan dolayı Almanya kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Özil, Dünya Şampiyonası’nın ardından Almanya Milli Takımı’ndan ayrıldığını açıklamıştı.

Mesut Özil geçtiğimiz Mart ayında da nişanlısı Gülşe ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düğün davetiyesini takdim ederek, nikah şahidi olması ricasında bulunmuştu.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
CDU liderinden Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısıCDU liderinden Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısı
Erdoğan: S-400’den sonra S-500 söz konusuErdoğan: S-400’den sonra S-500 söz konusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da Türk kökenli parti lideri Haluk Yıldız'a tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...

Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

Avusturya'da erken seçime gidilecek

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.