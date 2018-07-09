Mesut Özil FIFA eWorld Cup'ın tanıtım elçisi oldu!

Dünyanın en iyi FIFA oyuncularını 4 Ağustos’ta Londra'da karşı karşıya getirmeye hazırlanan FIFA eWorld Cup’ın tanıtım elçisi Mesut Özil oldu. FIFA ve Mesut Özil'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bir payalşım ile açıklanan bu gelişme, bir de videoyla taçlandırıldı.
Ödül havuzunun 250 bin dolar olacağı FIFA eWorld Cup, 4 Ağustos günü The O2’da gerçekleşecek. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen ve birçok elemeden başarıyla geçen 32 oyuncunun mücadelesine sahne olacak etkinlikte Mesut Özil de yer alacak.
Ülkemizi temsil etmek üzere, Galatasaray’dan Testotier, Beşiktaş’tan Schwenker ve Futbolist’ten ise Isopowerr da bu organizasyona katılabilmek için mücadele etmişlerdi. Amsterdam’dan istedikleri sonuçlarla dönemeyen oyuncularımız ne yazık ki eWorld Cup'ta yarışma hakkını kazanamamışlardı.
İşte tanıtım filmi;
The venue for the #FIFAeWorldCup Grand Final 2018! Introduced by our new FIFA eWorld Cup ambassador @MesutOzil1088 ????— #FIFAeWorldCup (@FIFAeWorldCup) July 6, 2018
Get your tickets for the decisive matches on 4 August now: https://t.co/Dh4obtsBKl pic.twitter.com/Z6f24HvQUg
Fenerbahçe, Soldado'nun eli kırıldığını açıkladı!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin tutuklandığı iddia edildi!
Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası
Volkan Demirel'de flaş açıklama!
G.Saray istedi, dünya devine gitti!
Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı
Aras Özbiliz Beşiktaş'tan ayrılıyor
Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!
PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi
Beşiktaş, Enes Ünal'ın peşinde!
Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum