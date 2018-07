Mesut Özil FIFA eWorld Cup'ın tanıtım elçisi oldu!

Dünyanın en iyi FIFA oyuncularını 4 Ağustos’ta Londra'da karşı karşıya getirmeye hazırlanan FIFA eWorld Cup’ın tanıtım elçisi Mesut Özil oldu. FIFA ve Mesut Özil'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bir payalşım ile açıklanan bu gelişme, bir de videoyla taçlandırıldı.

Ödül havuzunun 250 bin dolar olacağı FIFA eWorld Cup, 4 Ağustos günü The O2’da gerçekleşecek. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen ve birçok elemeden başarıyla geçen 32 oyuncunun mücadelesine sahne olacak etkinlikte Mesut Özil de yer alacak.



Ülkemizi temsil etmek üzere, Galatasaray’dan Testotier, Beşiktaş’tan Schwenker ve Futbolist’ten ise Isopowerr da bu organizasyona katılabilmek için mücadele etmişlerdi. Amsterdam’dan istedikleri sonuçlarla dönemeyen oyuncularımız ne yazık ki eWorld Cup'ta yarışma hakkını kazanamamışlardı.

İşte tanıtım filmi;

