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Mesut Özil futbolda olduğu kadar yayıncılıkta da iddialı!

ESPOR HABERLERİ  | 16.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil kısa süre önce adım attığı Twitch yayıncılığında da oldukça iddialı. Yaptığı canlı yayınlarla kısa sürede 140 bin takipçiyi geçen Özil, futbolda olduğu kadar twitch dünyasının da tozunu attırıyor.

Mesut Özil futbolda olduğu kadar yayıncılıkta da iddialı!

Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil kısa süre önce adım attığı Twitch yayıncılığında da oldukça iddialı. Yaptığı canlı yayınlarla kısa sürede 140 bin takipçiyi geçen Arsenal'li yıldız, futbolda olduğu gibi twitch dünyasının da tozunu attırıyor.

Yaptığı yayınlar ile oyun severlerin yoğun ilgisini çekemeyi başaran başarılı futbolcu, yayınları sırasında Türkçe konuşarak Türkiye'den yayını takip eden hayranlarını da ihmal etmiyor. Özil'in Twitch yayın hayatının nasıl ilerleyeceği ise merak konusu ancak Twitch dünyasına oldukça etkili bir giriş yaptığını söylemek yanlış olmaz.

mesut-ozil-arsenal-leicester-premier-league-2018-19_1bsx6ts50uz7y11l51gfvzq31c

www.twitch.tv'de mesutozil'den Mesut Ozil plays Fortnite'i izleyin
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eSpor mesut ozil

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