Mesut Özil İstanbul’da evlendi, Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çifte nikah şahitliği yaptı.Almanya Futbol Milli Takımı’nın eski oyuncusu Mesut Özil, eski Türkiye güzeli ve oyuncu nişanlısı Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. İstanbul Boğazı’na nazır bir otelin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan’ın düğünde bulunduğu anlarda bölgede geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. 19'uncu yüzyılda inşa edilen bir Osmanlı sarayı kompleksine dahil olan oteldeki düğüne yaklaşık 300 davetli katıldı.

Çift bin çocuğun ameliyatını üstleniyor

İngiltere’nin Arsenal takımında futbol hayatını sürdüren Özil ve eşi Gülşe, düğünden önce yaptıkları açıklamada maddi sıkıntı nedeniyle ameliyat olamayan bin çocuğun bu masraflarını üstleneceklerini duyurmuştu. Çift ayrıca Ramazan ayının son gününde de binlerce yoksul insan için düzenlenen bir iftar yemeğinin masraflarını üstlenmişti. Özil ayrıca, Twitter hesabı üzerinden Alman yardım örgütü olan Big Shoe’ya da yardım yapılması çağrısında bulundu.