Mesut Özil Twitch'de yayınlara başlayacağını duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde espor takımı kurduğunu açıklayan Mesut Özil şimdi de Twitch platformu üzerinden canlı yayınlar yapacağının müjdesini verdi. Espora olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Durum böyle olunca ünlüler tarafından yapılan sektöre olan yatırım da artmaya devam ediyor. Şüphesiz bu konuda en çok gündeme gelen isimlerden biri Mesut Özil. Geçtiğimiz günlerde FIFA takımı kuruduğunu ve yaptığı ilk transferi takipçileri ile paylaşan Mesut Özil şimdi de Twitch platformu üzerinden yayınlara başlayacağını duyurdu.

Thanks @Twitch for setting up my account today. Make sure to follow me on Twitch https://t.co/iSegZVEr3N ???????????????? First streams coming soon - stay tuned ???? #M1Ö pic.twitter.com/rRRydQHOSK