SPOR

Mesut Özil yeni takımına ilk transferini yaptı

ESPOR HABERLERİ  | 26.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

Mesut Özil kendi adına FIFA takımı kurdu ve ilk transferini kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Türk asıllı Alman oyuncu takımına ilk olarak Türk asıllı olan Fatih Üstun‘ü kattı.

Mesut Özil yeni takımına ilk transferini yaptı

Türk asıllı Alman Mesut Özil kendi FIFA takımını kurdu. Son dönemlerde futbol camiasında adı sıkça konuşulan isim, espor sektörüne ilk yatırımını yapmış oldu. Tecrübeli futbolcu kurduğu FIFA takımına Team Özil M10 ismini verdi. Team Özil M10‘un ilk oyuncusu belli oldu. Mesut Özil ilk olarak takımına Türk asıllı Fatih “Üstun” Üstun‘u kattı. Tecrübeli oyuncu daha önce Brøndby eSport takımında yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere mesut ozil arsenal fifa Fatih Üstun

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