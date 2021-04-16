Mesut Özil'den Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Fenerbahçe yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı. Kanarya'nın hedefinde Bayern Münih'in 32 yaşındaki Alman stoperi Jerome Boateng var.

Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve Mesut Özil'i devreye soktu.

Takvim'in iddiasına göre, Alman Milli Takımı'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen Mesut Özil, "Macera araman için sebep yok. Fenerbahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.

LEMOS VE TİSSERAND'DAN VERİM ALINAMADI

Sezon başında İspanya ve Almanya’dan transfer edilen Lemos - Tisserand ikilisi defansta tandem oluşturamadı. Hal böyle olunca kulüp, bölgeye daha etkin ve daha tecrübeli futbolcu transferi arayışlarına girişti. Bu yıl, Alman ekibi Bayern Münih ile 33 maçta forma giyip 2 gol atan Jerome Boateng, transfer listesinin en tepesinde yer alıyor.

İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN TALİPLERİ VAR

2016 yılında kariyerinin zirvesini gören Jerome Boateng, o dönemde 40 milyon Euro piyasa değerine ulaşmıştı. 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek futbolcu için İspanya ve İngiltere ekiplerinden yoğun talep var. Boateng’in sezon sonu hangi kulübü, hangi ülkeyi tercih edeceği merak ediliyor.



