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Mesut Özil'den down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi

23.04.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Down sendromlu Efe Şahin'e imzalı forma gönderdi.

Mesut Özil'den down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Amasya Taşova'da yaşayan down sendromlu 2010 doğumlu Efe Şahin'e gönderdiği 67 numaralı imzalı forması, İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir tarafından teslim edildi.

Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efe yavrumuz Fenerbahçe sevgisiyle bilinen çok özel bir evladımız. Onu mutlu ettiği ve birbirinden güzel hediyeleri yolladığı için başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz Mesut Özil'e ve bu güzelliğe vesile olanlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Özdemir, Özil'in bu tarz projelerde örnek olduğunu ve bu jestinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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