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Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek

26.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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