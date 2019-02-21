Mesut Üner: Çatalca tarım ve hayvancılıkla kalkınacak

İSTANBUL, (DHA) - SEÇİM çalışmalarına devam eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, projeleriyle Çatalca halkı için istihdam oluşturacaklarını söyledi. Tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi ile vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini de belirtti.

HAYVANCILIK DESTEK VE TEŞVİK PROGRAMI İLE GELİYOR

Çatalca Belediyesi yeni hizmet binası ve çevre düzenlemesini gerçekleştireceklerini ifade eden AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Dağ asansörleri yapacağız, doğa yaşam parkı, Engelliler Rehabilitasyon Merkezi inşa edeceğiz. Hayvancılık destek ve teşvik programı açıklayacağız. Yeni minibüs ve otobüs hatları kurup otobüs terminalini açacağız. Sanat ve meslek kursları açıp seracılık destek ve teşvik programımızı açıklayacağız. Hızlı tren, yeni sanayi sitesi projemiz var. Çatalca gençlerimiz havacılıkla tanıştırmak istiyoruz. 3. havalimanı gerçeğimiz var. Engelli vatandaşlarımız için rehabilitasyon merkezi kurulması adına Çatalca’mız uygun bir coğrafyaya sahip.” dedi.

ORGANİZE TARIM PROJESİ, ÇATALCA HALKININ GELİR SEVİYESİNİ ARTIRACAK

Projelerinin İstanbul’un trafik sorununu da bir nebze azaltacağımıza inandığına vurgu yapan AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Orman demek, temiz hava demek, burada büyük bir şehir hastanesi yapılabilir. Darülacezede, huzur evi içinde uygun bir coğrafyaya sahibiz. Çatalca’nın gıda merkezi olma potansiyeli var. Seracılık ve çiçekle peynir ve et üretimi ile istihdama da katkı sağlayacağız. Organize tarım projemiz, Çatalca halkının gelir seviyesini artıracak” ifadelerini kullandı.

