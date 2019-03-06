İSTANBUL, (DHA) - Çatalca’nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Çatalca’da 4 bine yakın kaçak inşaat var. Biz bu sorunu ortadan kaldıracağız.” dedi.

Söz Sizde Programı kapsamında Kestanelik Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Biz ‘Söz Sizde’ programlarında sizin bizden olan taleplerinizi almak istiyoruz. O taleplerin doğrultusunda tekrardan sizlerin karşısına geçip bunlarla ilgili açıklama yapmak istiyoruz. Burada samimi bir ortam var. Hiç çekinmeden bizden talep ve sorunlarınızı dile getirin çünkü siz isteyeceksiniz biz yapacağız.” dedi.

MUHTAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Söz alan Mahalle Muhtarı, “Yalnız Çatalca’nın değil, İstanbul’un hatta bütün Türkiye’nin sorunu 2018 yılında çıkan yasaya göre geriye dönük binalara yapı kayıt belgesi verilecek diye bir yasa çıktı ama bizim insanımız bunu fırsat bilip hepsi başvurdu. İşin garip tarafı beyana dayalı bir şekilde kayıt belgesi alındı. Bunlardan Çatalca’da binlerce var. Şimdi bu kayıt belgeleri geri toplanıyor. Cereyan, doğalgaz ve su aboneliği alamıyorlar, üstelik ceza kesiliyor. Buna kesin bir çözüm istiyoruz. 1970’li yıllardan beri çarşı bizim köyümüzün geri kalmasına sebep oldu. Şurada küçük bir alanı yıkılırsa köyümüzün makus talihi değişecek. Burada bir araba kaldığı zaman Dağyenice’ye kadar konvoy oluyor. Ama orada ki 60 metrekarelik bir alan istimlak edilip yıkılırsa yol açılacak. Bir yangın olsa, hasta olsa araçlar oraya gidemeyecek ve insanlar orada telef olacak” talebini iletti.