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Mesut Üner: Çatalca'da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

ÇATALCA Ak Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’da değişimin şart olduğunu, her kesime özel projeler ile geldiklerini ifade etti.

Mesut Üner: Çatalca'da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz

İSTANBUL, (DHA) - ÇATALCA Ak Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’da değişimin şart olduğunu, her kesime özel projeler ile geldiklerini ifade etti. Yatırıma, kalkınmaya, gelir artırmaya ve istihdama özellikle odaklandıklarını belirtti.

Çatalca için değişimin zorunlu olduğunu belirten AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Şimdiye kadar yapılanları gördük. Seçmen de gördü. Burada belediyeden yana genel bir memnuniyetsizlik hâkim. Biz Çatalca’yı bir istihdam merkezi haline getireceğiz. Çatalca’yı bir ticaret merkezi haline getireceğiz. Çatalca’daki ekonomik kalkınmayı artıracağız. Kalkınma için elimizden gelen bütün projeleri hükümetimiz ve İBB ile görüştük. Tüm yatırımcılarımıza burada belediye olarak tüm kolaylıkları sağlayacağız” dedi.

“KALKINMA PLANLARIYLA ALT GELİR GRUBU DESTEKLENECEK”

Orta gelir grubunun hayallerini gerçekleştirecek bir belediyeye kavuşacaklarını vurgulayan Mesut Üner, alt gelir grubu için “Oluşturacağımız ticaret merkezleriyle, yapacağımız kalkınma projeleriyle alt gelir grubunda bulunan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Onların ekonomik refahları ve ekonomik istikrarlarını garanti altına alacağımız projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“GENÇLERİN YARININDA BİZ VARIZ”

Gençlere de mesajlar veren Üner, “Genç kardeşlerim, önümüzdeki seçimde bugününüze değil, yarınınıza oy vereceksiniz. Futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmayın. Bugün vereceğiniz oy, yarınınızın temellerini oluşturacak. Yarınlarınızda biz varız. Bizim sosyal tesisler dahil birçok projemiz var. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı düşünen bir belediye göreceksiniz” dedi.

“ÇALIŞAN DA MUTLU OLACAK, EMEKLİ DE”

Çatalca’da yaşayan her kesimin mutlu olmayı hak ettiğine dikkat çeken Üner, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Çalışanlar sabah işine gittiğinde, akşam evine döndüğünde Çatalca’da yaşamaktan dolayı mutlu olacak. Yol, çamur, çöp, tesis dertleri olmayacak. Hizmet konusunda aksama olmayacak. Emekli vatandaşlarımız için sosyal tesisler planladık. Emekli büyüklerimiz için lokaller planladık. Emekli büyüklerimizin deneyimlerinden faydalanacağımız bir platform oluşturacağız. Onların hafızalarıyla Çatalca’yı şekillendireceğiz. Onların gördükleri eksikliklerle yarınlarımızı inşa edeceğiz. Çatalca'da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz.”

MESUT ÜNER HAKKINDA

1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.

Mesut Üner: Çatalca'da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz

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