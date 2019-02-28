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Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’da değişimin şart olduğunu, her kesime özel projeler ile geldiklerini ifade etti.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’da değişimin şart olduğunu, her kesime özel projeler ile geldiklerini ifade etti. Yatırıma, kalkınmaya, gelir artırmaya ve istihdama özellikle odaklandıklarını belirtiken " “Çatalca’da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz” " dedi.

Çatalca için değişimin zorunlu olduğunu belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Şimdiye kadar yapılanları gördük. Seçmen de gördü. Burada belediyeden yana genel bir memnuniyetsizlik hakim. Biz Çatalca’yı bir istihdam merkezi haline getireceğiz. Çatalca’yı bir ticaret merkezi haline getireceğiz. Çatalca’daki ekonomik kalkınmayı artıracağız. Kalkınma için elimizden gelen bütün projeleri hükumetimiz ve İBB ile görüştük. Tüm yatırımcılarımıza burada belediye olarak tüm kolaylıkları sağlayacağız” dedi.

Ticaret merkezleriyle, kalkınma planlarıyla alt gelir grubu desteklenecek
Orta gelir grubunun hayallerini gerçekleştirecek bir belediyeye kavuşacaklarını vurgulayan Mesut Üner, alt gelir grubuna için “Oluşturacağımız ticaret merkezleriyle, yapacağımız kalkınma projeleriyle alt gelir grubunda bulunan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Onların ekonomik refahları ve ekonomik istikrarlarını garanti altına alacağımız projeleri hayata geçireceğiz” sözü verdi.

Gençlerin yarınında biz varız
Gençlere de mesajlar veren Üner, “Genç kardeşlerim, önümüzdeki seçimde bugününüze değil, yarınınıza oy vereceksiniz. Futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmayın. Bugün vereceğiniz oy, yarınınızın temellerini oluşturacak. Yarınlarınızda biz varız. Bizim sosyal tesisler dahil birçok projemiz var. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı düşünen bir belediye göreceksiniz” dedi.

Çalışan da mutlu olacak, emekli de
Çatalca’da yaşayan her kesimin mutlu olmayı hak ettiğine dikkat çeken Üner, konuşmasını şöyle bitirdi: “Çalışanlar sabah işine gittiğinde, akşam evine döndüğünde Çatalca’da yaşamaktan dolayı mutlu olacak. Yol, çamur, çöp, tesis dertleri olmayacak. Hizmet konusunda aksama olmayacak. Emekli vatandaşlarımız için sosyal tesisler planladık. Emekli büyüklerimiz için lokaller planladık. Emekli büyüklerimizin deneyimlerinden faydalanacağımız bir platform oluşturacağız. Onların hafızalarıyla Çatalca’yı şekillendireceğiz. Onların gördükleri eksikliklerle yarınlarımızı inşa edeceğiz. Çatalca’da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz” dedi.

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