Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz”

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’da değişimin şart olduğunu, her kesime özel projeler ile geldiklerini ifade etti. Yatırıma, kalkınmaya, gelir artırmaya ve istihdama özellikle odaklandıklarını belirtiken " “Çatalca’da her kesimi kucaklayacağız, fayda üreteceğiz” " dedi.

Çatalca için değişimin zorunlu olduğunu belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Şimdiye kadar yapılanları gördük. Seçmen de gördü. Burada belediyeden yana genel bir memnuniyetsizlik hakim. Biz Çatalca’yı bir istihdam merkezi haline getireceğiz. Çatalca’yı bir ticaret merkezi haline getireceğiz. Çatalca’daki ekonomik kalkınmayı artıracağız. Kalkınma için elimizden gelen bütün projeleri hükumetimiz ve İBB ile görüştük. Tüm yatırımcılarımıza burada belediye olarak tüm kolaylıkları sağlayacağız” dedi.

Ticaret merkezleriyle, kalkınma planlarıyla alt gelir grubu desteklenecek

Orta gelir grubunun hayallerini gerçekleştirecek bir belediyeye kavuşacaklarını vurgulayan Mesut Üner, alt gelir grubuna için “Oluşturacağımız ticaret merkezleriyle, yapacağımız kalkınma projeleriyle alt gelir grubunda bulunan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Onların ekonomik refahları ve ekonomik istikrarlarını garanti altına alacağımız projeleri hayata geçireceğiz” sözü verdi.