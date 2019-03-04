Mesut Üner: Çatalca’da köklü değişim yaşanacak

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, seçimlerin ardından Çatalca'da köklü değişim yaşanacağını söyledi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, seçim gezisine Bahşayiş ile devam etti. Bahşayiş sakinleri ile buluşan Üner, “Belediyenin köylerimizde bulunan yerlerinin gelirlerini köylerimize bırakacağız. Köyün gelirlerini muhtarlığa bırakacağız, o da nerede ihtiyaç varsa oraya harcayacak” diye konuştu.

"SADECE KALDIRIMLAR BOYANDI, MUHTARLAR DA RAHATSIZ"

Çatalca'da kaldırımların boyanmasından başka bir icraat yapılmadığını ve bu durumdan muhtarların da rahatsız olduğuna dikkat çeken Mesut Üner, "Şuradaki dükkânlar belediyeye ait, tadilat bile yapmamışlar. Gelmiş bir de burada ‘muhtarı da değiştirelim’ demiş. Senin muhtarla ne derdin var? Sen projelerini anlat. Ondan sonra halk ne gerekiyorsa sana söylesin. Cem Kara, 2014-2019 yılları arasında projelerini sundu. Bir tanesini yapmadı. Onlara oy veren de vermeyen de mağdur oldu. Bunların arasında üniversite, kültür merkezi vardı, hiçbirisi yapılmadı. Cem Başkan’ın yapmadığı her projeyi biz yapacağız, söz veriyoruz. ’Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’.