Mesut Üner: Çatalca'da mahallenin geliri mahallede kalacak

İSTANBUL, (DHA) - Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Celepköy’de halka seslendi. Üner, “Çatalca'da mahallenin geliri mahallede kalacak” dedi. "CEM BAŞKAN HİZMET YAPMADIĞI İÇİN BİZ YAPACAĞIZ" Mevcut Belediye’nin vaat ettiği 40 projen hiçbirini yapmadığını belirten Üner, sözlerini “O benim alanımda değil, bu benim alanımda değil gibi sözlerle buralara gelip bir şeyler anlattılar. İBB’nin yaptıklarını kendileri yapmış gibi anlattılar. Yapılmayanları ise hep İBB ve hükumetimize attılar. Çatalca hepimizin, burada hizmeti hepimiz yapacağız. Peki, bu hizmet kime kalacak, yine Çatalcalılara kalacak. Cem Başkan hizmet yapmadığı için biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yılda bu projelerin hepsini yapacağız.” diyerek sürdürdü. "STADIN OLDUĞU YERE KAPALI HAVUZ VE KAPALI SPOR SALONU YAPACAĞIZ" Üner, ne yapacakları hakkında ise şunları söyledi: “Mutlaka üniversite getireceğiz. Cumhuriyet Meydanı’nı yapacağız. Sosyal tesis yapacağız. İnsanlarımızın cüzi miktarlarda düğün yapabileceği ve piknik alanlarının bulunduğu bir alan olacak. Mevcut stadın olduğu yere kapalı havuz ve kapalı spor salonu yapacağız. Kültür merkezi inşa edeceğiz. Biz kaybedilmiş 10 yılı 5 yılda nasıl geri getirebiliriz, onun mücadelesini vereceğiz ve söz veriyoruz, kaybedilen 10 yılı 5 yılda geri getireceğiz, söz veriyoruz.”

"BÜTÇE NEREYE HARCANDI, NEDEN BORÇ VAR?" Bütçe ile ilgili de bilgi veren Üner, “Çatalca’nın bütçesi 10 yılda 650-700 milyon TL civarı oldu. Ben size soruyorum, Sayın Celepköy halkı, siz son 5 yılda belediyeye dahil oldunuz. Daha öncesinde köy statüsündeydiniz. Burası için verilen sözlerden hangisi yapıldı? Hiçbiri yapılmadı. Mevcut yönetimin Çatalca’da dikili bir tane ağacı yok. Bu 700 milyon TL para nereye harcandı? Nereye gitti? Üstelik 80 milyon TL de borcu var belediyenin ve her ay 1 milyon TL borç yazıyor. Biz bu borçları söylediğimiz zaman başkan bize şu cevabı verdi. ’Sana ne’. Allah aşkına, ne demek bana ne, ben bir vatandaş olarak bu soruyu sorabilirim. Biz şunun sözünü veriyoruz. Şeffaf, hesap veren bir belediye olacağız ve kapımız 24 saat açık olacak.” dedi. "GARANTİLİ 1 MİLYON 50 BİN ÇİÇEK ALIMI YAPILACAK" Celepköy halkına müjde veren Üner, “Celepköy gibi seracılık yapan bütün mahallerimizde kooperatiflerinize 525 bin olan çiçek tanzimini 2 katına çıkaracağız. Yani 1 milyon 50 bin çiçek alımı yapılacak sizlerden, bunun sözünü Binali Yıldırım Başkan’ımızdan aldık. Seralar noktasında da İBB’nin büyük bir katkısıyla sizlere bu konuda yardımlarımız olacak, alım garantili olan bu çiçeklerle ekonominize de katkı sağlayacağız. Buradaki gibi bu işlerle uğraşan köylerimizin refahını nasıl yükseltebilirizin derdindeyiz. Artık buralardan ilçelere merkezlere göç değil, ilçelerden, merkezlerden köye nasıl göç ettirebiliriz diye mücadele etmemiz lazım” dedi.