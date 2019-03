Mesut Üner, “Çatalca’da modern bir sanayi alanı inşa edilecek “

Çatalca’da toprak satışı olmayacak

Çatalca’nın 40 yıllık bir özlemi olduğuna dikkat çeken Üner, “Çatalca’ya bir üniversite getireceğiz. Çatalca’nın gençleriyle beraber dışarıdan gelen bütün öğrencilerimize sahip çıkacağız. Çatalca’mızı modern bir şehir haline getireceğiz. Binali Yıldırım, geldiğinde Çatalca’nın büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtirken ağzından arsa lafı çıktı. CHP’liler hemen başlamışlar. ‘İşte ağzından arsa lafı çıktı. Bunlar Çatalca’yı satacaklar’ diye yaygara koparmaya başlamışlar. Sen zaten Çatalca’yı 10 yıldır satıyorsun. Bu söylediklerin ayıp. Sen Çatalca’ya bugüne kadar bir taş koymadın ve Çatalca’nın her tarafını satıyorsun. Çıkmışsın ‘Bunlar Çatalca’yı satacak’ diyorsun” dedi.

Halkalı-Edirne arasındaki hızlı tren güzergahı Çatalca’dan geçecek

Çatalca’yı satmaya değil, hizmet etmeye geldiğini söyleyen Üner, sözlerini şöyle tamamladı: “Halkalı-Edirne arasına hızlı tren yapılacak ve bu hızlı trenin güzergahı Çatalca’dan geçecek. Aynı zamanda Çatalca-Halkalı arasına banliyö tren hattı geliyor. Çatalca’dan hızlı trene binen kişi Türkiye’nin her yerine, İstanbul’un her yerine gidebilecek. Burada Çatalca’daki insanlarımızın İstanbul’un her yeriyle entegre olma noktasında en güzel ulaşım noktasına ulaşacağız. Biz bütün ekibimizle canımızı dişimize takarak, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmek için geleceğiz. Biz verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz. Çünkü biz İBB ve hükumetimiz ile birlikte istişare ederek bunların sözlerini verdik ve aldığımız o sözlerle sizlerin karşısındayız. Allah nasip ederse Çatalca bizim dönemimizde bugüne kadar yaşamadığı en güzel dönemi yaşayacak. Ben size bunun sözünü veriyorum” dedi.