Mesut Üner: Çatalca’nın değişime ve gelişime ihtiyacı var

İSTANBUL, (DHA)- Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Mevcut Belediye Çatalca’yı yönetemedi ama biz kalkındıracağız. Çatalca bizimle değişecek, bizimle gelişecek. Çatalca'nın değişime ve gelişime ihtiyacı var” dedi.

Seçim ziyaretlerine Hisarbeyli Mahallesi ile devam eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Önümüzdeki 5 yıl bu yaptıklarımızın daha da fazlasını ve daha güzelini yapmaya sizlere söz veriyorum. Çatalca Belediyesi meclis üyeliği dahil tam 19 yıldır belediyecilikle uğraşıyorum.Bu işin mutfağından geldim. 2014 yılından beri Çatalca ve İBB’de meclis üyeliği yapıyorum. Çatalca’da bizimle ilgili bize gelen bir ağabeyimizi, bir kardeşimizi hiç geri çevirmedim. Elimizden ne geliyorsa yaptım. Hiç de geri çevirmeyeceğiz. 2006-2009 yılları yaptığımız hizmetler ortada” ifadelerini kullandı.

ÇATALCA BELEDİYESİ’NİN 10 YILLIK BÜTÇESİ VE BORÇLARI ORTADA

Mevcut Belediye’nin 2014 yılında sözünü verdiği 40’a yakın projenin hiçbirini yapmadığını belirten Üner, “Allah nasip ederse 2019-2024 yıllarında bunların hepsini yapacağız, söz veriyoruz. Çatalca Belediyesi’nin 10 yıllık bütçesi ve borçları ortada. Çatalca’nın bize değil ama hizmete ihtiyacı var. Ben sizlerden rica ediyorum. Bütün CHP’li seçmenlerden, İYİ partili seçmenlerden; bu bir yerel seçim, ideolojik olarak bakmayalım. Bize atacağınız her oy sizlere hizmet olarak geri dönecek. Bunu bilmenizi isterim” dedi.