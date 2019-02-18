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Mesut Üner: ”Projelerimizle Çatalca’yı baştan sona yenileyeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, vatandaşın kaldırım, yol derdinden kurtulduğu bir belediyecilik yapacaklarını aktararak AK Parti belediyeciliği ile birlikte Çatalca’nın önce sosyal hayatını sonra şehircilik anlayışını baştan sona yenileyeceklerini kaydetti.“Çatalca’ya 2005-2009 döneminden sonra yatırım yapılmadı”Seçim çalışmaları çerçevesinde Çatalca sakinleriyle buluşan AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, neden aday olduğunu şöyle açıkladı: “Çatalca’nın son 15 yıllık geçmişine bakıldığında Çatalca’ya konulan tek taşın 2005 ve 2009 dönemleri arasında AK Parti tarafından getirilmiş olduğunu göreceksiniz.

Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, vatandaşın kaldırım, yol derdinden kurtulduğu bir belediyecilik yapacaklarını aktararak AK Parti belediyeciliği ile birlikte Çatalca’nın önce sosyal hayatını sonra şehircilik anlayışını baştan sona yenileyeceklerini kaydetti.
“Çatalca’ya 2005-2009 döneminden sonra yatırım yapılmadı”
Seçim çalışmaları çerçevesinde Çatalca sakinleriyle buluşan AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, neden aday olduğunu şöyle açıkladı: “Çatalca’nın son 15 yıllık geçmişine bakıldığında Çatalca’ya konulan tek taşın 2005 ve 2009 dönemleri arasında AK Parti tarafından getirilmiş olduğunu göreceksiniz. Biz hizmetin devam etmesini istiyoruz. Bu sebeple 2009’da biten AK Partili belediyeciliğin eksikliğini Çatalcalı bir vatandaş olarak, Mesut Üner olarak yaşadım, inanıyorum ki hepiniz yaşadınız. Bu eksikliği hepiniz gördünüz. AK Parti belediyeciliği ile bulvar yolundan doğal gazın gelmesine, okulların yenilenmesinden yeni okulların yapımına, okullarımızdaki kapalı spor salonlarından köy meydanlarındaki çeşmeye, camilerden pazar yerlerine kadar hepsini AK Parti belediyeciliği döneminde yaptık ve yapamadıklarımızı da İBB devam ettirdi. Bu hizmetlerin artık devamlılığını istiyorum. Vatandaşın kaldırım derdinden, yol derdinden kurtulduğu bir belediyecilik hayal ediyorum. Bu hayalimi gerçekleştirmek için aday oldum” ifadelerini kullandı.
“Hizmet odaklı birçok projemiz mevcut, kapı kapı dolaşıp anlatacağız”
Çatalca’da her kesime ulaşmak ve herkese hizmet götürmek istediğini ifade eden AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, sözlerini şöyle bitirdi: “Bizim hedef kitlemiz 7’den 70’e tüm Çatalca halkı, herkese ulaşmak istiyoruz. Tabii ki sosyal hayat eksikliği yaşayan gençlerimizi önemsiyorum. Sağlık sorunu yaşayan hastalarımızı, engelli kardeşlerimizi önemsiyorum. Dul, yetim kardeşlerimizi önemsiyorum. Yaşlılarımızı önemsiyorum. Herkese dokunacak projelerimiz mevcut, kapı kapı dolaşıp bu projelerimizi anlatacağız.” dedi.
Mesut Üner hakkında:
1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi’nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018’de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.

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