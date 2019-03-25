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Mesut Üner, “Üreten kazanacak, belediye destekleyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “İBB’den 28 milyon çiçek alacağız.

Mesut Üner, “Üreten kazanacak, belediye destekleyecek"

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “İBB’den 28 milyon çiçek alacağız. Bu gelir olarak vatandaşa dönecek. Tarım ve hayvancılık konusunda ise Bakanlık’tan ve İBB’den destek alacağız” dedi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Binali Başkanımızın bize verdiği bir söz var. Kendisine ben gittiğim her köyde bunun sözünü veriyorum. Bizi mahcup etmeyin, dedim. Yanımızda İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Faruk Kaçır Bey’i aradı. Buraya 14 milyon çiçek veriliyor. Bundan sonraki dönemde Çatalca’ya 28 milyon çiçek verecekler. Bu çiçekler ailelerimizin bir nevi yaralarına pansuman olacak. Mesela Belgrat Mahallemize 145 bin adet çiçek veriyorlardı, biz bunu 290 bine çıkaracağız. Siz üreteceksiniz, biz belediye olarak sizden alacağız. Sizleri belediye olarak hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Organik pazar üretene kazanç kapısı olacak
Organik Pazar konusunda yöneltilen sorulara cevap veren Üner, “Çatalca’mızda üretim yapan bütün köylerimize oradan tahta vereceğiz. Köylülerimiz ürettiklerini orada satacaklar ve Pazar günleri açılacak. Neden Pazar günü? Çünkü Pazar günü Çatalca’mızın en hareketli günü; pikniğe gelenler, turizm için gelenler oluyor. Burada herkes tahta alamayacak, sadece üretim yapanların bu pazarda tahtası olacak. Bu pazarı da bizim yaptığımız çevre yoluyla, hükumetimizin yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolu Çatalca’mızın altından geçiyor. Şu anda Mehmet Akif Ersoy Okulu’nun tam arkasında Eşekçi Deresi dediğimiz alanın olduğu yere açacağız. Çatalca’yı Allah nasip ederse İstanbul’un gıda üssü yapacağız” dedi.
Tarım ve hayvancılık konusunda Bakanlık ve İBB’den destek alacak

Kendi hayatından da örnekler veren AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner,“Ben köy çocuğuyum. Babam tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de küçükken tarlada çalıştım, çobanlık yaptım. Çatalca’da tarım ve hayvancılığın yükselebilmesi için ama bakanlığımızla ama İBB ile elimizi taşın altına koyarak en güzel hizmetleri size getireceğiz. Siz ne istiyorsanız biz onları yapmaya söz veriyoruz. Bu pazarda insanlar çıkarttıkları ürünleri birinci elden satacaklar ve herkes kazanç elde edecek” diye konuştu.

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