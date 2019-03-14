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Mesut Üner:”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Seçim çalışmaları kapsamında Hallaçlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ”Sokak köpekleri meselesi tüm Çatalca’da sorun haline gelmiş durumda.

Mesut Üner:”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek”

Seçim çalışmaları kapsamında Hallaçlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ”Sokak köpekleri meselesi tüm Çatalca’da sorun haline gelmiş durumda. Köpeklerden dolayı insanlar bir sokaktan başka bir sokağa geçemeyecek durumda. Biz sevgi evleri tarzında hayvan barınakları oluşturacağız. Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek. Biz tüm projelerimizle vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.
Halkın taleplerine göre projelerini şekillendiren ve seçmenlere projeleri hakkında bilgi veren Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, köy köy tüm Çatalca’yı gezmeye devam ediyor. Hallaçlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Üner, vatandaşın mevcut yönetime isyanı ile karşılaştı.
“Yağmur yağdığı zaman boy çizmesi giymek zorunda kalıyorum”
Yaşadığı sorunları dile getiren mahalle sakinlerinden biri, “Bizler Hallaçlı Mahallesi Moral Sokak’ta oturuyoruz. Geçen gün Belediye Başkanı Cem Kara buraya geldi. Ona dedim ki: ‘Başkanım, ben Moral Sokak’ta oturuyorum. Yağmur yağdığı zaman evime girmek için boy çizmesi giymek zorunda kalıyorum. Çocuklarım 2,3 gün evden çıkamayacak duruma geliyor. Ben ve oradaki 25,30 kişiye yakın insan o sokakta oturuyoruz. Bizler bu sokağa, yollara asfalt istiyoruz. Asfalt olmasa da asfalt kırığı olur, taş olur ama yollarımız artık toprak olmasın istiyoruz’ diye konuştu.
CHP’li Belediye Başkanı: Haftada bir kere çöp kamyonu yolladığıma şükredin
Vatandaş konuşmasına şöyle devam etti: “Cem Başkan bana cevaben ‘Burası merkeze çok uzak bir mesafe, ben buraya haftada 1 gün çöp kamyonu yolluyorsam siz ona şükredin’ dedi. Böyle hizmet olur mu Mesut Başkan’ım? Bizler vergilerimizi zamanında yatırıyoruz. Vergi almaya gelince alıyorlar. Ama iş hizmet noktasına gelince ‘Sizler merkeze 50 kilometre uzaktasınız, biz size bunu yapamayız’ diyorlar” dedi.
“Yıl 2019, eve girmek için arabamı 100 metre ileriye çekiyorum”
Mahalle sakini konuşmasını şöyle bitirdi: “Yıl 2019 olmuş, ben eve girmek için arabamı 100 metre ileriye çekiyorum. Çizmelerimi giyiyorum, eve öyle giriyorum. Daha 3,4 gün önce yağmur yağdı. Gidelim bakalım, çamur hala kurumadı. Yollarda hala su birikintisi duruyor. Bir daha da bunlara oy vermeyiz.”
“Bir şey yapamayacaksan o koltukta neden oturuyorsun”
Kestanelik Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş ise “Bizler mevcut belediyeden hiçbir hizmet göremiyoruz. Yollarımız bozuk, çamur içinde, her yerde sokak köpekleri var. Cem Kara’nın 2014 yılı seçim kataloğunun içerisinde bulunan hayvan barınağı projesi vardı. Ancak bunu yapmadılar. Şu anda Çatalca merkez dahil bütün mahallelerde bulunan bütün herkes sokaklarda bulunan hayvanlardan şikayetçi. Bu köpekler yüzünden sabah çocuklarımızı okula yalnız gönderemiyoruz. Geçenlerde yeğenimi köpek ısırdı. Ben de belediyeyi aradım. Ancak bana hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Herkes topu birbirine atıyor. Ya sen bu konuda bir şey yapamayacaksan o koltukta neden oturuyorsun?” diye konuştu.
“Biz tüm projelerimizle vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz”
Vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Sokak köpekleri meselesi sadece Kestanelik Mahallesi’nin değil, tüm Çatalca’da sorun haline gelmiş durumda. Hastaneden aldığımız son verilere göre, köpek ısırmalarından dolayı 380’e yakın kişi hastaneye başvurmuş. Köpeklerden dolayı insanlar bir sokaktan başka bir sokağa geçemeyecek durumda şu anda ama biz sevgi evleri tarzında hayvan barınakları oluşturacağız. Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek. Biz tüm projelerimizle vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Mesut Üner:”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek”

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