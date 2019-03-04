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Mesut Üner:”Halkalı-Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Çatalca Ak Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Halkalı-Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz.

Çatalca Ak Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Halkalı-Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz. Kültür merkezi açıp vatandaşa kurs olanağı sağlayacağız, engelli vatandaşlarım için tesis inşa edeceğiz” dedi.
Meclis üyesi aday adayı Hüseyin Karamahmut’un Çatalcalı kadın seçmenlerle kahvaltı programında bir araya geldi. Seçim programı kapsamında söz alan Karamahmut, “10 yılda kaybettiklerimizi 5 yılda kazanacağız. Kadın ve çocuklarımız için çok güzel projelerimiz var. Cem Başkan bizim yaptıklarımızı kendi yapmış gibi gösteriyor. Sosyal tesisler yapacağız, düğün salonları inşa edeceğiz. Üniversite projemiz var, bunları gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız için sosyal tesisler yapacağız” dedi.
“Banliyö tren hattını getireceğiz”
Çatalca Ak Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner ise ulaşım açısından kolaylaştırıcı planlamalar yaptıklarını söyleyerek “Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattı gibi, Halkalı-Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz. İnsanlarımız oradan direkt istedikleri yere gidebilecekler. Kültür merkezi inşa edeceğiz, kadınlarımıza kurs verilecek. Engelli vatandaşlarımız için tesis yapacağız. Mevcut yönetim 10 yıldır bir hizmet yapmadığı halde sizlerden bir 5 yıl daha vakit istiyor, takdir sizindir” dedi.
“İŞKUR gelecek, taleplerinizi yerine getireceğiz”
Meclis üyesi aday adayı Hüseyin Karamahmut, Kahvaltı programından sonra Çakıl Mahallesi esnaf ziyaretleri ile devam etti. Mesut Üner, esnaf ziyareti sonrasında Çakıl Mahallesi Muhtarı Saffet Esen’i makamında ziyaret etti. Muhtar’ın “Havalimanına 50 bin kişi alınacakmış, her köyden 5’er, 10’ar kişi alınsa iyi olur. Mahallemize İŞKUR getirilmesini talep ediyoruz. Tarım kooperatifi getirilmesini istiyoruz” isteklerini not alan Çatalca Ak Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “İŞKUR gelecek, taleplerinizi yerine getireceğiz. Tarım kooperatifi konusunda ise projelerimizi açıkladık. Bu konuda ciddi yol aldık. Seçim sonrası hemen harekete geçiyoruz. Gelir seviyesini artıracak şekilde planlarımız hazır. İstihdam en önemli sorunlarımızdan biri. Bu konuya da özel olarak ilgi gösteriyoruz” şeklinde yanıt verdi.
Program, Çakıl Mahalle’sinde ikamet eden Tanrıverdi ailesine taziye ziyareti sonrası sona erdi.

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