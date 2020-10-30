Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

73 yaşındaki Yılmaz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.ANAP eski Genel Başkanı ve eski başbakan Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. Mesut Yılmaz bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Akciğerinde tümör tespit edilen Yılmaz'ın geçen yıl geçirdiği operasyonda tümör temizlenmişti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Eski ANAP Genel Başkanı ve eski başbakan Mesut Yılmaz 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık iki yıl boyunca üç kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştı.

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DW/JD,GA

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