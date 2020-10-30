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Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Siyasilerden başsağlığı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefat haberi sonrası siyasi isimler başsağlığı mesajları yayınladı.

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Siyasilerden başsağlığı mesajları

Bir süredir hastanede tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 73 yaşında hayata veda eden Mesut Yılmaz'ın vefat haberi sonrası siyasi isimler başsağlığı mesajları yayınladı.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yılmaz'ın ölümüyle ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı. Kalın mesajında şunları ifade etti:

"Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum."

Son dakika: Mesut Yılmaz hayatını kaybettiSon dakika: Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"


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