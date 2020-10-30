Mesut Yılmaz'ın vefat haberi onları yasa boğdu

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın acı haberi memleketi Rize'de hemşerilerini üzdü. Çayeli ilçesinden olan ve adı park ve bulvarlara verilen Yılmaz'ın ölüm haberini alan hemşerileri gözyaşlarını tutamadı.

'TÜRK HALKININ KALBİNE DAMGA VURMUŞ BİR İNSANDI'

Yener Turgut, "Yalnızca iyi bir siyasi lideri değil iyi bir insanı da kaybettik. Mesut Yılmaz Çayeli'mizin ve ülkemizin değerli siyasetçilerindendi. Türk halkının kalbine damga vurmuş bir insandı. Türkiye Cumhuriyeti çok iyi bir liderini çok iyi bir Türk insanını kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

'KENDİSİ YABANCIM DA DEĞİLDİ AKRABAMDI AYNI ZAMANDA'

Haberi duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını belirten İsmail Sırtlı da “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kendisi yabancım da değildi akrabamdı aynı zamanda. Hem sevdiğimiz bir ağabeyimizdi hem de ülkenin bir değeriydi. Allah mekânını cennet etsin. Siyaset için önemli bir isimdi, Rize için de çok önemli bir isimdi. Yeri kolay kolay dolacak bir insan değildi" ifadelerini kullandı.

Ayşe Çelen ise “Ben çok severdim onu, oylarımı hep ona verirdim. Vefat haberini duyunca çok üzüldüm. Çok kıymetli bir insandı" derken, Fatma Meyveci de “Bizim köylümüzdü. Çok iyi insandı. Böyle bir değeri kaybettiğimiz için çok üzgünüz” diyerek gözyaşlarını tutamadı.