Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Son olarak çıkan haberler nedeniyle Mesut Yılmaz öldü mü şeklinde araştırma da yapılmaya başlandı. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Mesut Yılmaz’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Peki, Mesut Yılmaz sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz hastalığı nedir? İşte tüm merak edilenler...
Mesut Yılmaz’ın son durumu çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Abdurrahim Albayrak, sosyal medya Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybettiği şeklinde yayılan paylaşımlar sebebiyle üzüntü duyduğunu ve insanların bir şeyler yazarken dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Mesut Yılmaz son durum hakkında da açıklama yapan Albayrak; Mesut Yılmaz’ın yoğun bakımda değil, odasında olduğunu ve insanların dualarını beklediklerini söyledi. Sağlık durumuyla ilgili güncel açıklamanın ise doktor tarafından yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. Ancak Albayrak genel olarak, Mesut Yılmaz’ın odasında olduğunu ve iyi olduğunu belirtti. Peki, Mesut Yılmaz kaç yaşında?
6 Kasım 1947 doğumlu olan Eski Başbakan Mesut Yılmaz, şu anda 72 yaşındadır. Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz, 1991 ve 1999 senesinde arasında toplamda 2 sene boyunca 3 defa başbakanlık görevi ve çeşitli bakanlıklar yaptı. ANAP’ın kurucu üyeleri arasında da bulunan siyasetçi ile ilgili olarak Mesut Yılmaz nereli sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Mesut Yılmaz, İstanbul’da dünyaya gelmiş olmasına rağmen aslen Hemşinli ve Rize’nin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir.
Berna Yılmaz ile evli olan Mesut Yılmaz, ortaöğrenime Avusturya Lisesi’nde başladı ve öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü mezunudur. Almanya’daki Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans çalışması yapan Mesut Yılmaz, Almanca ve İngilizce biliyor. ANAP sonrası siyasi yaşamında 2007 senesinde Rize’den bağımsız milletvekili olarak meclise giren Yılmaz, 2009 senesinde Demokrat Parti’ye geçti. 2011 senesinde ise Demokrat Parti’den istifa etti.