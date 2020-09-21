Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Son olarak çıkan haberler nedeniyle Mesut Yılmaz öldü mü şeklinde araştırma da yapılmaya başlandı. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Mesut Yılmaz’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Peki, Mesut Yılmaz sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz hastalığı nedir? İşte tüm merak edilenler...

MESUT YILMAZ’IN SAĞLIK DURUMU

Mesut Yılmaz’ın son durumu çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Abdurrahim Albayrak, sosyal medya Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybettiği şeklinde yayılan paylaşımlar sebebiyle üzüntü duyduğunu ve insanların bir şeyler yazarken dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Mesut Yılmaz son durum hakkında da açıklama yapan Albayrak; Mesut Yılmaz’ın yoğun bakımda değil, odasında olduğunu ve insanların dualarını beklediklerini söyledi. Sağlık durumuyla ilgili güncel açıklamanın ise doktor tarafından yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. Ancak Albayrak genel olarak, Mesut Yılmaz’ın odasında olduğunu ve iyi olduğunu belirtti. Peki, Mesut Yılmaz kaç yaşında?