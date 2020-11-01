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Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2020 11:27 | Son Güncelleme

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna resmi törenle uğurlanıyor. Yılmaz için Üsküdar’daki Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.

Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ediyor. Mesut Yılmaz’ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi.

Musalla taşına konulan tabutun başına gelen Berna Yılmaz ellerini göğsünde birleştirerek dua etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok eski ve yeni siyasinin cenaze törenine katılması bekleniyor.

Mesut Yılmaz için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanında toprağa verilecek.

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BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği, Mesut Yılmaz için düzenlenecek tören nedeniyle Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını belirterek, alternatif güzergahları Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi olarak belirlemişti.

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(AA)

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