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Mesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:45 | Son Güncelleme

ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın 102 yaşında hayatını kaybeden annesi Emine Fahire Müren son yolculuğuna uğurlandı.  Emine Fahire Müren'in cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı.

Mesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) - ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın 102 yaşında hayatını kaybeden annesi Emine Fahire Müren son yolculuğuna uğurlandı.
Emine Fahire Müren'in cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ile oğulları Hasan Yılmaz, Berna Yılmaz'ın kardeşi İnci Doğu taziyeleri kabul etti. Cenazeye, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, CHP İstanbul milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Erdoğan Toprak, iş adamları Ali Ağaoğlu ile Ergün Gürsoy'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Müren'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Küçükyalı mezarlığındaki aile kabristanlığına götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Mesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandıMesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandıMesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandıMesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

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