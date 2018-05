Met Gala 2018'in en cesur ismi: Zoe Kravtiz

1 / 9

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi. Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.