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Met Gala 2018'in en cesur ismi: Zoe Kravtiz

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 10:23 | Son Güncelleme

Yılın en dikkat çekici moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi.

Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü temalı Met Gala 2018'in en dikkat çeken isimlerinden biri de Zoe Kravtiz idi.

Her yerden dekolte...

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Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi. Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.
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ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sunuyor. Selena Gomez, Amber Heard, George Clooney, Amal Clooney, Bella Hadid, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Kim Kardashian, Uma Thurman, Amanda Seyfried, Olivia Munn gibi moda ve gösteri dünyasının pek çok ünlü ismi gecede boy gösterdi.
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Galanın en cesur isimlerinden biri 29 yaşındaki Zoe Kravtiz idi.
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Genç şarkıcı tamamen siyahlar içinde, dantelli ve bol dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
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Zoe Kravtiz met gala 2018

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