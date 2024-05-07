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Met Gala'ya sudan çıkmış gibi geldi! Partide ise havluya sarınınca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.05.2024 13:47
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Geçtiğimiz gün çarşafı üzerine geçirerek sokaklarda dolaşan Doja Cat Met Gala'ya öyle bir geldi ki adından söz ettirdi. Doja Cat'in ıslak görünümü ve partide ise havluya sarınması sosyal medyayı salladı.

Met Gala'ya sudan çıkmış gibi geldi! Partide ise havluya sarınınca...

Doja Cat, Met Gala'da ne dekoltesiyle ne de mücevherleriyle konuşuldu. Ünlü isim bu sefer seçimiyle olay oldu. Yıldız, 2024 Met Gala kırmızı halısına, sırılsıklam görünen, beyaz transparan Vetements tişört elbisesiyle çıktı.

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Emrata, Kylie Jenner, Gidi Hadid ve Cardi B gibi isimlerin büyük özen gösterdiği gecede Doja Cat yine herkesin önüne geçti.

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Kırmızı halı röportajında “İnsanların çok fazla çiçek kullanacağını biliyordum ve bu yüzden kullanmayı seçtiğim çiçek en çok kullanılan çiçek olan pamuktur. Beyaz bir gömlek giymek istedim çünkü zamanın ötesindeler ve bunu seçmenin çok şiirsel olduğunu düşündüm!” diyen rapçi partiye ise havluya sarınarak geldi.

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Doja Cat'in bu kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi diğer ünlü isimlerin hazırlığına saygısızlık olarak değerlendirirken kimi ise "Yetişmek için banyodan çıkıp gelmiş" dedi.

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Doja Cat sosyal medya dekolte
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