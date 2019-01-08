"Met helvası" gitti "Kourabiedes" geldi

İtalya, Slovakya, Polonya, Romanya, Yunanistan gibi ülkelerde ortaokul öğrencileriyle canlı internet yayınında bir araya gelen Eskişehirli çocuklar, projenin devamında eşleştikleri Yunan öğrencilere Türk lokumu ve kahvesi ile adını çubuk ve aşık kemiğiyle oynanan bir oyundan alan met helvasını, yeni yıl temennilerinin yazıldığı mektuplarla birlikte Yunanistan'a kargoladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kardeşler Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Davut Atış'ın, öğrencilerinin daha kolay yabancı dil öğrenmelerini sağlayabilmek için Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilerle internet üzerinden karşılıklı sohbet ettirme projesinin ikinci ayağı olan "Kültür Aktarımı", Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirildi.

Mektuplarında, Eskişehir'e özel bir yiyecek olan met helvasının un, yağ, şeker, limon ve su kullanılarak yapıldığını ve met oyunu sonucunda kaybeden tarafın uzun kış gecelerinde helva çekmesiyle oluşan bir geleneğin ürünü olduğuna değinen Kardeşler Ortaokulu öğrencileri, Yunanistan'dan kendileri için gönderilen kargoyu da heyecanla açtı.

Yunanistan'dan gelen kolideki "Christmas Sweet" ve "Kourabiedes" adlı kurabiyeleri ilk kez tadan Kardeşler Ortaokulu öğrencileri, Yunanistan'daki arkadaşlarının kendileri için yazdığı mektupları da okudu.

İngilizce öğretmeni Davut Atış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kültür paylaşımı bölümünün öğrencileri için heyecan uyandırdığını belirterek, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, çocukların sadece "sevgi" paylaşımında bulunuyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Yunanistan'a gönderdikleri kolide, öğrencileriyle hazırladıkları Türkiye'yi anlatan bir kitapçık da bulunduğunu ifade ederek, "Kitabımızı da çocuklarla birlikte tasarladık. Bu kitapçıkta tüm kültürümüzü anlatmaya çalıştık. Folklorumuz, turistik yerlerimiz, ilgi gören yiyecek, içecek ve tatlılarımızı anlattık. Şairlerimizi, yazarlarımızı, sanatımızı anlattık. Hiçbir çıkarı olmadan, sadece birbirini tanıyan, anlayan ve seven çocukların ileride iyi arkadaş olacağına inanıyorum." diye konuştu.