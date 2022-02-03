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Meta adıyla ilk bilançosunu açıkladı, borsada çakıldı!

03.02.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Meta adıyla ilk bilançosunu açıkladı. Geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu paylaşan Meta'nın karı dördüncü çeyrekte azalırken, beklentileri karşılayamayan dördüncü çeyrek bilançosu sonrası hisseleri de adeta çakıldı.

Meta adıyla ilk bilançosunu açıkladı, borsada çakıldı!

Facebook, isim değişikliğine giderek Meta adıyla anılmaya başladığından beri ilk bilançosunu sundu. Geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıklayan Facebook'un söyledikleri ise oldukça dikkat çekti.

İŞTE META'NIN BİLANÇOSU

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artışla 33,7 milyar dolara çıktı. Meta, 2020'nin aynı döneminde 28,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 117,9 milyar dolara yükseldi.

Meta

Meta, bu yılın ilk çeyreğinde ise gelirinin 27 milyar dolar ile 29 milyar dolar arasında olmasının beklendiğini bildirdi. Analistler, şirketin ilk çeyrek gelir tahminin 30,2 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu.

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HİSSE BAŞINA KARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8 azalış göstererek 10,3 milyar dolara geriledi. Meta, 2020'nin ekim-aralık döneminde 11,2 milyar dolar kar açıklamıştı.

Meta'nın net karı 2021 genelinde ise yıllık yüzde 35 artışla 39,4 milyar dolara ulaştı.

Şirketin metaverse stratejisi için öncem taşıyan sanal gerçeklik ve akıllı gözlükler ile henüz piyasaya sürülmemiş diğer ürünler üzerinde çalışan Reality Labs bölümü, geçen yıl 10 milyar doların üzerinde zarar etti.

Şirketin 2020'nin dördüncü çeyreğinde 3,88 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 3,67 dolara indi. Meta'nın hisse başına karının bu dönemde 3,84 dolar olması tahmin ediliyordu.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Beklentileri karşılayamayan dördüncü çeyrek bilançosu sonrası Meta'nın hisseleri, New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, geçen yıl şirketin isminin Meta olarak değiştirildiğini ve firmayı bir metaverse şirketine dönüştürmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

(AA)

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