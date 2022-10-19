Meta'da Giphy depremi! 2020'de 400 milyon dolara satın aldı, şimdi zorla satacak

Meta'da Giphy şoku yaşanıyor. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'ya İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından bir kez ünlü GIF platformu Giphy'yi satması emri verildi. Meta, Giphy'yi 2020'de 400 milyon dolara satın almıştı. Ancak şimdi satmak zorunda.

META, GIPHY'İ ELDEN ÇIKARTMAK ZORUNDA KALDI

Satın alma anlaşmasını inceleyen CMA, Kasım 2021'de Meta'nın Giphy'yi elden çıkarmasını emretmişti. Meta, soruşturma sırasında CMA'ya uymayı reddettiği için 50.5 milyon sterlinlik bir para cezasına çarptırılmıştı. Meta, Giphy'yi satın almasının sosyal ağlar Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta gif ve çıkartma bulmayı iyileştireceğini ummuş ancak iş çok başka noktalara gelmişti.

META "AÇIKÇA ERİŞİLEBİLİR OLACAK", CMA İSE "REKABETE ZARAR VERECEK" DEDİ

Meta, Giphy'nin diğer sosyal ağlar tarafından "açıkça erişilebilir" olacağını iddia ederken, CMA'nın soruşturması ise, satın almanın sosyal medya ve reklamcılıktaki rekabete zarar vereceğini ortaya koydu.

Meta bu karara itiraz etti, ancak İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, 6 gerekçeden 5'inde CMA'nın lehine karar verdi. Bunun ardından CMA, Meta'nın Giphy'yi satmak zorunda kalacağıyla ilgili ilk kararını gözden geçirdiğini ve bu kararının yanında olduğunu söyledi. Hal böyle olunca Meta'nın Giphy'yi satması dışında başka bir seçeneği kalmadı.

KARAR "SON SÖZ" OLARAK KABUL EDİLDİ

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, CMA'nın verdiği Giphy kararını kabul edeceğini söyledi. Meta'nın sözcüsü Matthew Pollard, The Verge'e verdiği demeçte, “CMA'nın kararından dolayı hayal kırıklığına uğradık, ancak bugünkü kararı konuyla ilgili son söz olarak kabul ediyoruz. Giphy'nin elden çıkarılması konusunda CMA ile yakın bir şekilde çalışacağız.” dedi. Elden çıkarmanın Giphy'nin tüm uluslararası operasyonları için geçerli olup olmayacağı sorulduğunda Pollard, "Evet, bu küresel olarak geçerlidir" cevabını verdi.

Böylece Meta, 2020'de 400 milyon dolara satın aldığı Giphy'i elden çıkaracağını kabul etmiş oldu.

