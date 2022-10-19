HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Meta'da Giphy depremi! 2020'de 400 milyon dolara satın aldı, şimdi zorla satacak

Meta'da Giphy depremi! 2020'de 400 milyon dolara satın aldı, şimdi zorla satacak

19.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), 2020'de 400 milyon dolara satın aldığı animasyonlu görüntü platformu Giphy'yi satmak için Meta'ya bir emir yayınladı. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, İngiltere rekabet kurumun emrini takiben Giphy'yi satmaya karar verdi.

Meta'da Giphy depremi! 2020'de 400 milyon dolara satın aldı, şimdi zorla satacak

Meta'da Giphy şoku yaşanıyor. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'ya İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından bir kez ünlü GIF platformu Giphy'yi satması emri verildi. Meta, Giphy'yi 2020'de 400 milyon dolara satın almıştı. Ancak şimdi satmak zorunda.

META, GIPHY'İ ELDEN ÇIKARTMAK ZORUNDA KALDI

Satın alma anlaşmasını inceleyen CMA, Kasım 2021'de Meta'nın Giphy'yi elden çıkarmasını emretmişti. Meta, soruşturma sırasında CMA'ya uymayı reddettiği için 50.5 milyon sterlinlik bir para cezasına çarptırılmıştı. Meta, Giphy'yi satın almasının sosyal ağlar Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta gif ve çıkartma bulmayı iyileştireceğini ummuş ancak iş çok başka noktalara gelmişti.

META "AÇIKÇA ERİŞİLEBİLİR OLACAK", CMA İSE "REKABETE ZARAR VERECEK" DEDİ

Meta, Giphy'nin diğer sosyal ağlar tarafından "açıkça erişilebilir" olacağını iddia ederken, CMA'nın soruşturması ise, satın almanın sosyal medya ve reklamcılıktaki rekabete zarar vereceğini ortaya koydu.

2022-10-18T145537Z_791604069_RC2MSU93VU3T_RTRMADP_3_GIPHY-M-A-META-BRITAIN

Meta bu karara itiraz etti, ancak İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, 6 gerekçeden 5'inde CMA'nın lehine karar verdi. Bunun ardından CMA, Meta'nın Giphy'yi satmak zorunda kalacağıyla ilgili ilk kararını gözden geçirdiğini ve bu kararının yanında olduğunu söyledi. Hal böyle olunca Meta'nın Giphy'yi satması dışında başka bir seçeneği kalmadı.

Meta'nın büyük umut bağladığı Horizon Worlds için olay iddia: "O kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyor"Meta'nın büyük umut bağladığı Horizon Worlds için olay iddia: "O kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyor"

KARAR "SON SÖZ" OLARAK KABUL EDİLDİ

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, CMA'nın verdiği Giphy kararını kabul edeceğini söyledi. Meta'nın sözcüsü Matthew Pollard, The Verge'e verdiği demeçte, “CMA'nın kararından dolayı hayal kırıklığına uğradık, ancak bugünkü kararı konuyla ilgili son söz olarak kabul ediyoruz. Giphy'nin elden çıkarılması konusunda CMA ile yakın bir şekilde çalışacağız.” dedi. Elden çıkarmanın Giphy'nin tüm uluslararası operasyonları için geçerli olup olmayacağı sorulduğunda Pollard, "Evet, bu küresel olarak geçerlidir" cevabını verdi.

Böylece Meta, 2020'de 400 milyon dolara satın aldığı Giphy'i elden çıkaracağını kabul etmiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok daha hızlı! Bakan açıkladıÇok daha hızlı! Bakan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor
Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığıMaden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı
Anahtar Kelimeler:
Meta giphy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Vatandaşlar ayaklandı! İl müdürü görevden alındı, 1 ay içinde...

Vatandaşlar ayaklandı! İl müdürü görevden alındı, 1 ay içinde...

Dobra dobra anlattı! Kime oy vereceğini açıkladı

Dobra dobra anlattı! Kime oy vereceğini açıkladı

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

İlginizi Çekebilir

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.