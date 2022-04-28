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Meta'da yüzler gülmüyor! 2012'den bu yana...

28.04.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Meta, 2022'nin ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, yüzde 7 ile şirketin halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş artışı gösterdi.

Meta'da yüzler gülmüyor! 2012'den bu yana...

Microsoft ve Alphabet'in bilançolarını açıklamasından sonra, Meta da 2022'nin ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

SON 10 YILIN EN YAVAŞ GELİR ARTIŞI

Buna göre, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 27,9 milyar dolara çıktı. Meta, 2021'in aynı döneminde 26,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Böylece şirket halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş gelir büyümesini bildirdi.

Meta'nın net karı ise ilk çeyrekte yüzde 21 azalış göstererek 7,5 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in ocak-mart döneminde 9,5 milyar dolar kar açıklamıştı.

meta

Şirketin 2021'in ilk çeyreğinde 3,30 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,72 dolara indi.

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FACEBOOK'UN KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında ise bu dönemde artış kaydedildi.

Günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 1,96 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 2,94 milyar oldu.

Meta'dan yapılan açıklamada, 2022'nin ikinci çeyreğinde gelirin 28-30 milyar dolar aralığında olmasının beklendiği bildirildi.

Yavaşlayan gelir artışına rağmen beklenenden iyi gelen kullanıcı sayısının etkisiyle Meta'nın hisseleri, New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 16'nın üzerinde değer kazandı. (AA)

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