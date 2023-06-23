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Meta'dan dikkat çeken Kanada kararı! Sonlandırılacak

23.06.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'dan dikkat çeken bir Kanada kararı geldi. Facebook ve Instagram'ın çatı firması olan şirket, yeni Çevrimiçi Haberler Yasası (C-18) nedeniyle Kanadalıların Facebook ve Instagram'daki haberlere erişiminin sonlandırılacağını duyurdu.

Meta'dan dikkat çeken Kanada kararı! Sonlandırılacak

Meta'dan yapılan açıklamada, Kanadalıların, Facebook ve Instagram'daki haberlere erişimine son verilerek, sosyal medya platformlarında paylaşılan haber metinleri için medya kuruluşlarına gelir ödemeyi zorunlu kılan C-18 yasasına uyulacağı belirtildi.

The National Post'un haberine göre, haber içeriklerini kaldırması halinde yasaya karşı yükümlülüğü kalmayan Meta ile aynı yöntemi izlemesi durumunda Google'dan görüntülenebilen haberlerin de Kanadalılar için kısıtlanabileceği düşünülüyor.

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Kanada Miras Bakanı Pablo Rodriquez, yasanın henüz yürürlüğe girmediğini ve Meta'nın yasaya karşı henüz bir yükümlülüğü bulunmaması nedeniyle haber içeriklerine erişimi kesmesine gerek olmadığını vurguladı.

Rodriquez, büyük sosyal medya platformlarının söz konusu ödemeyi yapmasının, Kanadalıların haklarının korunması dolayısıyla önemli olduğuna dikkati çekti.

6 AY İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kanada Senatosunun dün onayladığı tasarı, İngiliz Kraliyet Temsilcisi Kanada Genel Valisi'nin onayının ardından yasalaşacak ve 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

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