META ne demek? Facebook neden ismini değiştirdi?

CEO Mark Zuckerberg, Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip daha önce basına sızmış olan isim değişliğini doğruladı. Peki META ne demek?

META NE DEMEK?

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip daha önce basına sızan isim değişliğini onayladı.

Google'ın 2015 senesindeki adımına benzer bir şekilde Facebook Inc.'in adı değişti. Zuckerberg üst kuruluşun adının ise META olacağını söyledi. Yani Zuckerberg artık META'nın CEO'su konumunda.

Sosyal medya uygulaması Facebook'un adı ise aynı kalacak. Google bünyesindeki şirketlerin çoğalması sebebiyle 2015 yılında üst kuruluşun adını Alphabet şeklinde değiştirmişti.

YENİ İSİM 'METAVERSE' KELİMESİNDEN GELİYOR

Ayrıca düzenlenen konferansta video kaydı yayınlanan Zuckerberg metaverse dair açıklamalarda bulundu. Türkçe'ye sanal evren adıyla çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasına katkı sağlıyor. Şirketin yeni adı olan META'nın metaverse kelimesinden geldiği biliniyor. Metaverse olarak adlandırılan platform, 3D internet olarak nitelendiriliyor.



