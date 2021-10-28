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META ne demek? Facebook neden ismini değiştirdi?

28.10.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un gelecek 10 yılda geliştireceği sanal evren metaverse'ü tanıttı. Şirketin Horizon ismindeki sistemi henüz kullanıcıya açılmasa da uzun süredir geliştirilmeye devam ediliyor. Ayrıca Facebook'ta bir isim değişikliği yaşandı. Peki META ne demek? Facebook neden ismini değiştirdi? İşte Facebook'un yeni ismi META'nın detayları...

META ne demek? Facebook neden ismini değiştirdi?

CEO Mark Zuckerberg, Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip daha önce basına sızmış olan isim değişliğini doğruladı. Peki META ne demek?

META NE DEMEK?

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip daha önce basına sızan isim değişliğini onayladı.
Google'ın 2015 senesindeki adımına benzer bir şekilde Facebook Inc.'in adı değişti. Zuckerberg üst kuruluşun adının ise META olacağını söyledi. Yani Zuckerberg artık META'nın CEO'su konumunda.

Sosyal medya uygulaması Facebook'un adı ise aynı kalacak. Google bünyesindeki şirketlerin çoğalması sebebiyle 2015 yılında üst kuruluşun adını Alphabet şeklinde değiştirmişti.

YENİ İSİM 'METAVERSE' KELİMESİNDEN GELİYOR

facebook-nedir

Ayrıca düzenlenen konferansta video kaydı yayınlanan Zuckerberg metaverse dair açıklamalarda bulundu. Türkçe'ye sanal evren adıyla çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasına katkı sağlıyor. Şirketin yeni adı olan META'nın metaverse kelimesinden geldiği biliniyor. Metaverse olarak adlandırılan platform, 3D internet olarak nitelendiriliyor.


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