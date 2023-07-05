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Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads, web'de kısa süreliğine yayına girdi! Büyük gün ise yarın...

05.07.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'nın Instagram temelli Twitter rakibi uygulaması Threads'in 6 Temmuz'da yani yarın kullanıma açılması bekleniyor. Ancak özellikle yurt dışı yayınlarda çıkan haberlere göre Threads'in web arayüzünün birkaç saatliğine yayına girildiği görüldü.

Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads, web'de kısa süreliğine yayına girdi! Büyük gün ise yarın...

Meta'nın Instagram temelli Twitter rakibi uygulaması Threads gündemden düşmüyor. Uygulamanın nasıl olacağı ve Twitter'ın yerini alıp almayacağı merak ediliyor. Ekran görüntüleri, Twitter’a benzer bir arayüzü olduğunu gösteren Threads'in 6 Temmuz'da yani yarın ise kullanıma açılması bekleniyor.

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THREADS WEB'DE BİRKAÇ SAATLİĞİNE GÖRÜLDÜ

Instagram'ın Twitter rakibi yeni Threads uygulamasının 6 Temmuz'a kadar kullanıma sunulması beklenmiyordu ancak The Verge'ün haberine göre, platformun web arayüzü bugün herkesin keşfetmesi adına birkaç saatliğine yayına alındı.

Böylece yarın iOS'ta ve muhtemelen Android'de de yayınlanacak olan Threads uygulamasının tamamından neler beklenebileceğine dair erkenden bir bakış atılmasının sağlanmış olduğu belirtildi.

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Meta'nın birkaç saat sonra profilleri çevrimdışı hale getirdiği ifade edildi.

The Verge, web uygulamasını kullanarak Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ilk thread'ine ve Netflix, Gary Vee ve Instagram dahil olmak üzere diğer birçok marka ve içerik oluşturucuya erişebildiğini söyledi.

Aynı zamanda, Instagram başkanı Adam Mosseri'nin halihazırda yaklaşık 2.500, Zuckerberg'in ise 2.000'den az takipçisinin olduğu bilgisini verdi ve bu bilgiye dayanarak Threads'e erken erişimin şu ana kadar yalnızca birkaç bin test kullanıcısına sağlandığını söyleyebileceklerini aktardı.

THREADS'E ERKEN ERİŞİM SAĞLAYAN BAZI İÇERİK OLUŞTURUCULAR

Alessandro Paluzzi ise erken erişim sağlayan bazı marka ve içerik üreticilerini keşfetti.

Paluzzi'nin attığı tweet'e göre Threads'e erken erişim sağlayan bazı içerik oluşturucular şöyle sıralandı:

  • Mark Zuckerberg (@zuck) #1
  • Adam Mosseri (@mosseri) #2
  • Lauren Godwin (@laurengodwin) #214
  • Adam Waheed (@adamw) #242
  • Joana Jamil (@joana.jamil) #607
  • Wonho Chung (@wonhochung #647
  • Gabriella Karefa-Johnson (@gabriellak_j) #725
  • Luke Meagher (@hautelemode) #913
  • Ashley Graham (@ashleygraham) #920
  • Eric Nam (@ericnam) #978
  • Michael Le (@justmaiko) #992
  • Madison Werner (@madisonwerner) #1017
  • Naomi Gleit (@naomigleit) #1128
  • Don Allen Stevenson III (@donalleniii) #1132
  • Parker Kit Hill (@parkerkithill) #1408
  • Shabaz Says (@shabazsays) #1654
  • Alan Chikin Chow (@alanchikinchow) #1661
  • Fadlan Halao Thamrin (@halaofadlan) #1794
  • Maria Rahajeng (@mariarahajeng) #1866
  • Elizabeth Rahajeng (@elizrahajeng) #1895
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Anahtar Kelimeler:
Twitter Meta

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