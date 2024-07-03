Metabolik asidoz nedir, neden olur? Metabolik asidoz belirtileri ve tedavisi

Vücudun asit-baz dengesi karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi, akciğerler ve böbrekler tarafından düzenlenir. Bu sistemler fazla asit veya bazın kandan uzaklaştırılmasını ve pH dengesinin korunmasını sağlar. Metabolik asidoz, vücudun asit-baz dengesinde ciddi bir bozulma anlamına gelir ve hızlı müdahale gerektirir. Bu durumu anlamak ve belirtilerini tanımak, zamanında tedavi için kritik öneme sahiptir.

Metabolik asidoz nedir?

Metabolik asidoz, vücutta aşırı asit üretimi veya baz kaybı sonucu kanın pH seviyesinin düşmesiyle karakterize edilen ciddi bir sağlık durumudur. Normalde vücudumuz, kanın pH seviyesini 7.35 ile 7.45 arasında tutar. Bu denge, hücrelerin ve enzimlerin düzgün çalışması için hayati önem taşır. Ancak metabolik asidozda bu denge bozulur ve kan pH'ı 7.35'in altına düşer. Bu durum çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Metabolik asidoz belirtileri şöyledir:

Hızlı ve derin nefes alma

Yorgunluk

Zayıflık

Baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Karın ağrısı

Kas krampları

Bilinç bulanıklığı

Koma

Metabolik asidoz neden olur?

Vücudunuzun pH dengesini korumak için asit ve bikarbonat iyonları arasında hassas bir denge vardır. Bu dengesizlik bozulduğunda metabolik asidoz oluşur. Metabolik asidoz nedenleri şunlardır:

Vücudunuz normalden fazla asit ürettiğinde veya böbrekleriniz bu asitten kurtulamadığında metabolik asidoz ortaya çıkabilir.

Böbrek yetmezliği durumunda bu fonksiyon bozulur ve asit vücutta birikir, bu da kan pH'ının düşmesine neden olur.

Tip 1 diyabetli kişilerde, vücut yeterli insülin üretemediğinde enerji için yağları kullanır ve bu süreçte ketonlar üretilir. Ketonlar asidiktir ve kanda biriktiğinde ketoasidoza yol açar.

Vücudunuzdaki bikarbonat iyonlarının aşırı kaybı da metabolik asidoza neden olabilir.

Konjenital metabolik bozukluklar

Uzun süreli veya şiddetli ishal, bikarbonat kaybına neden olabilir. Bikarbonat kaybı, asit birikimine ve metabolik asidoza yol açabilir.

Bazı toksinlere maruz kalma

Metabolik asidoz tanısı nasıl konur?

Metabolik asidoz tanısı, kan tahlilleri ve idrar tahlilleri ile konulur. Metabolik asidoz tedavisi asidozun nedenine bağlı olarak değişir. Tedavi genellikle altta yatan sorunun tedavisini ve sıvı ve elektrolit replasmanını içerir. Metabolik asidoz tedavisi için uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

Her gün en az 2 litre su için.

Dengeli ve sağlıklı beslenin.

Diyabet, böbrek hastalığı veya kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarınız varsa hastalıklarınızı kontrol altında tutun.

Metabolik asidoz tehlikeli mi?

Metabolik asidoz tehlikeli bir durumdur. Vücudun pH dengesinin bozulmasına neden olarak birçok sağlık sorununa yol açabilir. Metabolik asidoz organ yetmezliğine yol açabilir, beyin fonksiyonlarını etkileyebilir, kas kaybına neden olabilir, büyüme ve gelişmeyi etkileyebilir.





