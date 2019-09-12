Metabolik cerrahi ameliyatı başka hastalıkları da çözüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, metabolik cerrahi yöntemiyle diyabetin yanı sıra birçok hastalık tedavi edilebildiğini bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, diyabetin bir damar hastalığı olduğunu belirterek, diyabetle birlikte insan hayatına başka birçok rahatsızlığın da girdiğini kaydetti.

Diyabetle birlikte, hipertansiyon, böbrek sorunları, karaciğer yağlanması, trigliserit, kolesterol yüksekliği, uyku apnesi, gut, retinopati, nöropati, kalp-damar sorunları gibi çok ciddi sonuçları olacak hastalıklarla baş edilmek zorunda kalınacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Tip 2 diyabetin ameliyatlı çözümü olan metabolik cerrahi yönteminde diyabetin yanı sıra birçok hastalık tedavi edilebilir. Bu ameliyatın obezite cerrahisi ile karıştırılmaması gerekir. İnce bağırsağın son bölümünün başa taşındığı ameliyatlar, en etkili yöntemdir. Çünkü ince bağırsaklarımızın son bölümünde üretilen hormonlar, tokluk hissimizi belirleyen asıl iletişim kaynaklarıdır. Dolayısıyla tokluk hissi, midemiz yiyecek ile dolduğu zaman değil, yiyecekler ince bağırsakların son kısmına ulaştığı zaman ortaya çıkan ilkel bir içgüdü. Metabolik cerrahi ameliyatlarıyla biz ince bağırsakların son bölümünü öne taşıyarak tokluk hissi sağlayıcı hormonları canlandırıyoruz. Böylece doyum eşiğini aşağıya çekiyoruz."

