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Metabolizma canavarı, cinsel gücü arttırır, kabızlık ve şişkinliği giderir! Salebin faydaları nelerdir?

26.05.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabızlık, şişkinlik, hemoroid gibi sorunları iyileştirmesinin yanı sıra hafızayı ve zihni güçlendirir, öksürük ve bronşiti giderir, yağ yakma hızını artırır. Bunların yanı sıra adet düzensizliğine iyi gelir ve cinsel gücü artırır. Faydaları saymakla bitmeyen salep hasadı başladı. Türkiye'de kaçak yollarla toplamanın cezasının 109 bin 503 TL olduğu 'beyaz altın' salebin kilogramının tazesi 300, tozunun bin 800 TL'den satılıyor.

Metabolizma canavarı, cinsel gücü arttırır, kabızlık ve şişkinliği giderir! Salebin faydaları nelerdir?

Her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği Mersin'de zaman zaman tropikal meyvelerin dışında nesli yok olma tehlikesi altında olan ürünler de toprakla buluşturuluyor. Bu ürünlerden biri olan ve doğal ortamlarda yetişenin toplamasının cezasının 109 bin 503 TL olduğu salebi bu sene 28 üretici dikti. Salep hasadı başladı.

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Yabani orkide olarak da bilinen salep, dondurma ve tatlı yapımında kullanıldığı gibi lezzetiyle de Anadolu kültüründe geleneksel içecekler arasında yer alırken, tıbbi alanda da kullanıldığı biliniyor.

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SALEBİN FAYDALARI

  • Kabızlık ve şişkinliği giderir.
  • Sindirimi kolaylaştırır.
  • Hemoroid şikayetlerinin azaltılmasında etkin rol oynar.
  • Hafızayı ve zihni güçlendirir.
  • Göğüs hastalıklarını giderir.
  • Basur hastalığının tedavinde kullanılır.
  • Öksürük ve bronşiti giderir.
  • Adet düzensizliğine iyi gelir.
  • Cinsel gücü artırıcı özelliktedir.
  • Yağ yakma hızını arttırır.
  • Vücudun ısınmasını sağlar.
  • Şekeri çıkarmadan vücudun tatlı ihtiyacını karşılar.

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"DONDURMANIN ANA MADDESİ"

Hasat yaptıklarını aktaran Erdemli Tıbbı ve Aromatik Bitki Üreticileri Dernek Başkanı Adem Arslan, "Eylül ayında dikmiştik bu salepleri. Geçen süre zarfı içerisinde kışın yetişen bir bitki ve baharda hasat ediyoruz. Türkiye'nin hatta dünyanın salep bitkisinden elde edilen salep tozuna çok büyük ihtiyacı var. Salep olmazsa dondurma olmaz" diye konuştu.

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