Metabolizma canavarı, cinsel gücü arttırır, kabızlık ve şişkinliği giderir! Salebin faydaları nelerdir?

Her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği Mersin'de zaman zaman tropikal meyvelerin dışında nesli yok olma tehlikesi altında olan ürünler de toprakla buluşturuluyor. Bu ürünlerden biri olan ve doğal ortamlarda yetişenin toplamasının cezasının 109 bin 503 TL olduğu salebi bu sene 28 üretici dikti. Salep hasadı başladı.

Yabani orkide olarak da bilinen salep, dondurma ve tatlı yapımında kullanıldığı gibi lezzetiyle de Anadolu kültüründe geleneksel içecekler arasında yer alırken, tıbbi alanda da kullanıldığı biliniyor.

SALEBİN FAYDALARI

Kabızlık ve şişkinliği giderir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Hemoroid şikayetlerinin azaltılmasında etkin rol oynar.

Hafızayı ve zihni güçlendirir.

Göğüs hastalıklarını giderir.

Basur hastalığının tedavinde kullanılır.

Öksürük ve bronşiti giderir.

Adet düzensizliğine iyi gelir.

Cinsel gücü artırıcı özelliktedir.

Yağ yakma hızını arttırır.

Vücudun ısınmasını sağlar.

Şekeri çıkarmadan vücudun tatlı ihtiyacını karşılar.

"DONDURMANIN ANA MADDESİ"

Hasat yaptıklarını aktaran Erdemli Tıbbı ve Aromatik Bitki Üreticileri Dernek Başkanı Adem Arslan, "Eylül ayında dikmiştik bu salepleri. Geçen süre zarfı içerisinde kışın yetişen bir bitki ve baharda hasat ediyoruz. Türkiye'nin hatta dünyanın salep bitkisinden elde edilen salep tozuna çok büyük ihtiyacı var. Salep olmazsa dondurma olmaz" diye konuştu.



