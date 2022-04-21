Metabolizma canavarı! Günde sadece 2 tane yerseniz etkisini hemen göreceksiniz

Kayısı, kalori bakımından düşük içerik bakımından çok zengin bir meyvedir. Kuru kayısı ayrı taze kayısı ayrı faydalar sağlayarak bağırsakların düzgün çalışmasından hızlı kilo vermeye yararları saymakla bitmiyor.

Her sabah 2 adet tüketerek sağlığınız üzerinde olumlu etkilerini kolayca görebileceğiniz kayısı, neredeyse tüm rahatsızlıklarla mücadele ediyor.

KAYISININ FAYDALARI

1 adet kayısı ortalama 14 kaloriye denk gelmektedir. 100 gramında ise 2 gram gibi yüksek bir lif miktarı bulunmaktadır. Ayrıca, içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde pek çok hastalıkla savaşır, kilo kaybına yardımcı olmaktan kanserle savaşmaya sayısız yararı bulunmaktadır.

Kilo vermek isteyenler için mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenize ve iştahınızın azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır, ihtiyacınız olan şeker alımını da sağlar.

Lifli beslenmenin bağırsakların düzgün çalışmasında da büyük önemi bulunmaktadır. Düzenli olarak kayısı tüketmek, bağırsaklarda oluşan her türlü problemin giderilmesine katkıda bulunur. Bu sayede kabızlık ve şişkinlik gibi şikayetlerin de önüne geçer.

Kayısının içerisinde bulunan potasyum, kalp sağlığını destekler. Kan basıncı seviyesini düşürerek yüksek tansiyon, kalp krizi gibi rahatsızlıkların önüne geçerken içeriğindeki lif sayesinde kolesterolün optimum seviyeye gelmesini sağlar.

Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Yüzde oluşan akne ve sivilceleri azaltır, yenilerinin oluşmasının önüne geçer. İçeriğindeki A ve C vitaminleri kayısı yağı, anti-inflamatuar özelliğiyle egzama gibi cilt problemlerinin tedavisinde de oldukça etkilidir. Hassas ciltlerin ise kullanmadan önce hekime danışması önerilmektedir.

Saçların hızlı uzamasını sağlar, saç derisinde oluşan sorunların giderilmesine destek olur. Kayısı yağının içerisindeki E vitamini saç dökülmesinin önüne geçtiği gibi yeni saçların büyümesini de destekler. E vitamini ile birlikte içerisindeki A vitamini sayesinde saç derisindeki kuruluğun giderilmesini, kuru ve mat görüntüye sahip saçların parlamasını sağlar.

Halk arasında kansızlık olarak da bilinen aneminin tedavisine yardımcıdır. Yüksek bir demir kaynağı olması sayesinde kan kalitesinin de artmasını sağlar.

KAYISI NASIL TÜKETİLMELİ?

Kayısı pek çok farklı şekilde tüketilebilir. En yaygın olarak yaz aylarında taze olarak bulunur. Ancak mükemmel bir atıştırmalık olarak kurutulmuş hali de tercih edilebilir. İki tip kurutulmuş kayısı bulunmaktadır. İkisi de kayısıdan yapılıyor olsa da olgunlaşma süreleri farklıdır. Kuru kayısı olarak parlak sarı ve turuncu rengine sahip olanların daha mayhoş bir tadı vardır. Gün kurusu olarak bilinenler ise iyice olgunlaştıktan sonra kurutulur ve daha tatlıdır.

Sabahları uyandığınızda tüketeceğiniz 2 adet kayısı, gün boyu sizi tok tutacak, şeker yeme ihtiyacınızı kesecek ve metabolizmanızı hızlandıracaktır. Bu nedenle kahvaltı yapmadan önce her gün düzenli olarak 2 adet tüketilmesi önerilmektedir.

Ara öğünlerde hem kuru hem de taze olarak tüketilebilir. Kuruyemişlerle karıştırılarak ya da yoğurdun içerisine ekleyerek kolayca tüketebileceğiniz kuru kayısıdan konserve, reçel veya marmelat da yapılabilir.

Kabızlık sorunu olanların ise kayısı çayı tüketmesi önerilmektedir. Metabolizmayı hızlandırarak bağırsak tembelliğinin de önüne geçiyor ve düzenli tüketildiğinde kronik kabızlığa dahi çözüm oluyor. Tüm bu yöntemler uzmanlar tarafından önerilse de kişiden kişiye etkileri değişebilir. Bu nedenle tüketilmeden önce hekimize danışmayı unutmayın.



