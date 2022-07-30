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Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata! Kahvaltı yapmamanın kötü olduğunu biliyoruz! Peki, öğle yemeği?

30.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca kahvaltı yapmadan güne başlamanın ne kadar kötü olduğu konusunda uyarılar duyduk. Bazı dönemler çok da önemli olmadığı konusunda karşıt görüşler oluşmaya başlasa da büyük bir çoğunluk kahvaltı yapmadan güne başlamanın sağlıksız olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Herkes kahvaltı konusunda takılıp kalırken kimse diğer öğünler hakkında neler olduğu konusunu çok umursamadı. Beslenme uzmanları öğle yemeğini atlamaya karşı uyarıyor ve bazı nedenler sizi şaşırtabilir.

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata! Kahvaltı yapmamanın kötü olduğunu biliyoruz! Peki, öğle yemeği?

Hafta içi toplantılar, e-postalara yanıt verme, rutin işler derken bazı şeyler geri planda kalabiliyor. Bu meşguliyet hem yorgunluğa hem de strese neden olabilir. Bu koşturmada bazen öğle yemeği yemeyi unutabilir veya öğle yemeği molası için zaman ayırmayabilirsiniz. Beslenme uzmanlarına göre öğle yemeğini atlamak bir hatadır.

KAHVALTI KADAR ÖNEMLİ

Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Jen Bruning , kahvaltının genellikle günün en önemli öğünü olduğunu ancak öğle yemeğinin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi.

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Bruning, herhangi bir öğünün atlanmasının günlük beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamayı zorlaştırdığını da sözlerine ekledi. Ne kadar meşgul olursanız olun, düzenli olarak öğle yemeği yemek ve işten uzaklaşmak size enerji verir ve zihinsel bir mola ve yenilenme zamanı sunar.

ÖĞLE YEMEĞİNİ ATLAMAK VÜCUDU NASIL ETKİLER?

Arada bir öğle yemeğini atlamak önemli bir şey değil. Ancak bu bir alışkanlık haline gelirse, vücudunuz "daha düşük besin alımına" uyum sağlar ve bu sağlığınıza zarar verebilir. Bruning, “Bu, zamanla metabolizmanın yavaşlamasına ve besin eksikliği riskinin artmasına neden olabilir” diye ekledi.

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Öğle yemeği için ideal saat, kahvaltıdan 4-5 saat sonrasıdır.

ÖĞLE YEMEĞİNİ ATLAMANIN ZARARLARI

  • Akşamları daha fazla kalori tüketmenize neden olabilir.
  • Kan şekeri ve insülinin yükselmesine neden olabilir.
  • Öğle yemeğini atlamak, günün ilerleyen saatlerinde, kendinizi aç hissettiğinizde daha az sağlıklı yiyecek seçeneklerini seçmenize neden olabilir.
  • Metabolizmanın yavaşlamasına neden olur.
  • Enerjinizi düşürür.
  • Dikkat dağınıklığına neden olur.
  • Endişe ve depresyona yol açabilir.
  • Sinirlilik haline neden olur.


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öğle yemeği
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