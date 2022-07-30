Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata! Kahvaltı yapmamanın kötü olduğunu biliyoruz! Peki, öğle yemeği?

Hafta içi toplantılar, e-postalara yanıt verme, rutin işler derken bazı şeyler geri planda kalabiliyor. Bu meşguliyet hem yorgunluğa hem de strese neden olabilir. Bu koşturmada bazen öğle yemeği yemeyi unutabilir veya öğle yemeği molası için zaman ayırmayabilirsiniz. Beslenme uzmanlarına göre öğle yemeğini atlamak bir hatadır.
Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Jen Bruning , kahvaltının genellikle günün en önemli öğünü olduğunu ancak öğle yemeğinin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi.
Bruning, herhangi bir öğünün atlanmasının günlük beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamayı zorlaştırdığını da sözlerine ekledi. Ne kadar meşgul olursanız olun, düzenli olarak öğle yemeği yemek ve işten uzaklaşmak size enerji verir ve zihinsel bir mola ve yenilenme zamanı sunar.
Arada bir öğle yemeğini atlamak önemli bir şey değil. Ancak bu bir alışkanlık haline gelirse, vücudunuz "daha düşük besin alımına" uyum sağlar ve bu sağlığınıza zarar verebilir. Bruning, “Bu, zamanla metabolizmanın yavaşlamasına ve besin eksikliği riskinin artmasına neden olabilir” diye ekledi.
Öğle yemeği için ideal saat, kahvaltıdan 4-5 saat sonrasıdır.
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