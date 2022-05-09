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Metabolizmayı hızlandıracak en etkili yöntemler

09.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavaş çalışan metabolizma kilo vermeyi en etkileyen nedenler arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlere göre yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için dışarıdan takviyeler yapılabiliyor. Etkili yöntemlerle metabolizmanızı hızlandırıp kilo verme sürecinizi arttırabilirsiniz.

Metabolizmayı hızlandıracak en etkili yöntemler

Yaz geldikçe istenilen kilo verme istekleri artıyor. Ramazan ayında ve kış aylarında yenilen ağır yemekler, hareketsiz yaşamak sağlıksız bir şekilde kilo alınmasına neden oluyor. Bu kilolar hem sağlığı olumsuz etkiliyor hem de istenmeyen görünümlere sebep oluyor. Kilo verme sürecinde metabolizmanın hızlı çalışması daha etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor. Uzmanlar metabolizmanın hızlanması için öğünleri atlamamak gerektiğini, az ve sık yemek yenilmesini öneriyor.

ÖĞÜN SAYILARI ARTTIRILMALI

Yaza sayılı haftalar kaldığını ve tatile ideal ölçülerde girebilmek için diyete başlamanın tam zamanı olduğunu belirten Dyt. Hilal Mutlu Baynıkoğlu, “Öncelikle öğün sayılarını artırmak gerekiyor, 2-3 saatte bir ara öğünlerle gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün tüketmeye çalışın. Ne kadar öğün o kadar hızlı metabolizma demektir” dedi.

3 ANA ÖĞÜN 3 ARA ÖĞÜN YENİLMELİ

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Öncelikle öğün sayılarını artırmak gerektiğine dikkat çeken Dyt. Baynıkoğlu, “2-3 saatte bir ara öğünlerle gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün tüketmeye çalışın. Ne kadar öğün o kadar hızlı metabolizma demektir. Sabah kahvaltısı olmazsa olmazınız ve öğününüzün baş tacı olmalıdır. En sıkı öğünü kahvaltıda yapın ki, metabolizmayı gece uykusundan uyandırın ve gün boyu canlı tutun. Kahvaltının güne sağlıklı ve canlı başlamak için en önemli öğün olduğunu, kan şekerinin düzenlenmesi, bilişsel performans, iş ve okul başarısını olumlu etkilediğini unutmayın” diye konuştu.

HAZIR BESİNLERİ TÜKETMEMEYE ÇALIŞIN

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Kullanılan süt ve süt ürünlerini yağsız veya yarım yağlı almamız gerektiğini söyleyen Dyt. Baynıkoğlu, “Ekmek grubunu tam buğday, çavdar veya siyez olarak tercih edin. Etlerin yağsız kısımlarını tüketmeye özen gösterin. Mutfağınıza hazır besinleri mümkün olduğunca sokmamaya çalışın” şeklinde konuştu.

HAFTANIN EN AZ ÜÇ GÜNÜ YÜRÜYÜŞ YAPILMALI

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Spor yapamasak bile haftanın en az 3 günü 45 dakika orta tempoda yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmeyi öneren Dyt. Baynıkoğlu, yürüyüş yaparken yanımızda mutlaka su bulundurmamızı ve beslenme düzenimizi de yürüyüş planımıza göre ayarlamamız gerektiğine dikkat çekti.

DÜZENLİ SU İÇİLMELİ

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Metabolizmamızı su içerek canlandırabileceğimizin altını çizen Dyt. Baynıkoğlu, şu bilgileri paylaştı:
“Su içmek için susamayı beklemeyin. Günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Güne su içerek başlayın ve öğün aralarında su içmeyi de alışkanlık haline getirin. Çay, kahve, bitki çayı gibi içecekler günlük su ihtiyacını karşılamadığını unutmayın. Mutfakta tartı kullanmak her zaman işe yarar, böylece porsiyonları doğru şekilde ayarlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre diyet günlüğü tutmak alınan kaloriyi anlamlı ölçüde azaltmaktadır. Bu yüzden gün içerisinde yediklerinizi mutlaka not etmelisiniz ve bunu o anda yapmalısınız. İçecekler de kalori içerdiği için deftere yazılmalıdır.”

AZ YİYEREK KİLO VERMEYE ÇALIŞMAYIN

Aç kalarak zayıflamaya çalışmanın en büyük hatalardan biri olduğunu söyleyen Dyt. Baynıkoğlu, “Vücudun alması gereken bir kalori vardır bu kalorinin altında yapılan diyetler metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Ana öğünlerde tabağınızda dört besin grubunun da bir arada bulunmasına özen gösterin. Bunlar süt grubu (süt, yoğurt, ayran, cacık gibi), et grubu, sebze grubu ve tahıl grubudur. Ancak yemek pişirme yöntemlerine dikkat etmek gerekmektedir. Izgara, buğulama, haşlama, buharda pişirme en iyi pişirme yöntemlerindendir” dedi.

ARA ÖĞÜNLERİNİZDE SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN

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Hayatımızda sağlıklı yağlara yer açmamızı vurgulayan Dyt. Baynıkoğlu, “Ara öğünlerinizde ceviz, fındık ve bademe yer verin, salatalara avokado ekleyebilirsiniz, yemeklerde ve salatalarda sızma zeytinyağı kullanabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve size uygun beslenme planını uygulamak için mutlaka diyetisyeninizden yardım alın” diyerek sözlerini noktaladı.

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