Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur... Çıplak uyumanın şaşırtıcı faydaları

Çoğu insan pijama takımlarını giymeyi çok sever. Ev rahatlığını simgeleyen pijamalar aynı zamanda psikolojik olarak da dinlendiriyor. Ancak çıplak uyuyan insanlar da var. Aynı zamanda çıplak uyumanın birçok faydası da var. Çıplak uyumakla ilgili birçok araştırma yapıldı ve bu araştırmalardan şaşırtıcı sonuçlar elde edildi.

ÇIPLAK UYUMANIN FAYDALARI

RAHATLATIR

Pijama rahatlatır ama çıplaklık daha da rahattır. Özellikle bunaltıcı yaz akşamlarında çıplak uyumak daha rahat ve serin hissettirir.

UYKUYA DALMAYI KOLAYLAŞTIRIR

Çıplak uyuyan insanlar daha rahat uyuduğunu ifade etti. Rahatlık, daha hızlı ve kolay şekilde uykuya dalmanızı sağlar.

DAHA İYİ BİR GECE UYKUSU SAĞLAR

Optimum uyku kalitesi için yatak odanızın sıcaklığı 15 – 18 derece arasında olmalıdır. Uyuduğunuz alanın çok sıcak olması vücudunuzun sirkadiyen ritimlerini bozabilir ve uyanmanıza neden olabilir. Tabii ki çıplak uyumak odanın sıcak olduğu gerçeğini değiştirmez ancak çıplak uyumak ferahlamanızı sağlar.

MANTAR ENFEKSİYONLARINI ENGELLEYEBİLİR

Vücut ısısının dengeli olması sağlıklı bir cinsel organın anahtarıdır. Mantarlar nemli ve sıcak ortamlar gelişir. Pijama hatta sadece iç çamaşırı giyerek yattığınızda bile bacak aranız ekstra sıcak olabilir. Geceleri vücudunuzun temiz hava solumasına izin verirseniz kaşıntıdan ve mantar enfeksiyonundan mustarip olma ihtimali azalır.

ERKEK DOĞURGANLIĞINI ARTIRABİLİR

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için geceleri seksi iç çamaşırı giymek pek fayda sağlamıyor. Araştırmalar, tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklerin de cinsel organlarının temiz hava ve serinlikten yararlandığını ortaya çıkardı. Hatta erkeklerin çıplak uyumasının doğurganlık üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini ortaya çıkardı.

GEVŞEMEYİ TEŞVİK EDER KAYGIYI AZALTIR

Stresli bir gün geçirdiyseniz, gevşemenin en iyi yollarından biri çıplak uyumak olabilir. Uyku Vakfı'na göre, "endişeyi azaltırken güvenlik ve sevgi duygularını teşvik eden" bir hormon olan oksitosinin salınması nedeniyle "cilt tene temasla zaman harcayan ortakların daha az stresli hissetme olasılığı yüksektir".

ÖZGÜVENİ ARTIRIR

Çıplak uyumanın bir başka yararı da size ciddi bir özgüven artışı sağlayabilmesidir. İlk başta biraz komik gelebilir, ancak çıplak yatmak aslında kendinizi sevme pratiğine alıştırmanın harika bir yoludur. Uyku Vakfı'na göre, başka biriyle çıplak vakit geçirmek, genel vücut imajınız ve benlik saygınız için özellikle iyidir.

LİBİDOYU ARTIRABİLİR

Çıplak uyumak cinsel dürtünüzü artırabilir. Nedenini hepimiz biliyoruz...

PARTNERLER ARASI BAĞLARI KUVVETLENDİRİR

Evet, çıplak uyumak libidonuzu artırabilir, bu da cinsellikten zevk aldığınız anlamına gelir. Söylemeye gerek yok, cinsel yakınlık romantik ilişkilerde önemli bir rol oynar, ancak bu bölümde genellikle inişler ve çıkışlar olur. Şu anda bir vadide olan çiftler için, tabiri caizse, çıplak uyumak, balayı evresinden hatırladığınız sıcak, terli seksi ve onunla birlikte gelen duygusal yakınlığı geri getirebilir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRABİLİR

Çıplak uyurken yüksek vitese geçebilecek tek şey libidonuz değil. Uykudayken vücut ısınızın pek çok şey üzerinde büyük etkisi vardır ve metabolizmanız da bunlardan biridir. 2011 tarihli Sleep and Breathing sayısında yayınlanan buna benzer çalışmalar, yetersiz uykunun obezite ve kilo alımı ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, uyuduğunuz ortam daha serin olduğunda vücudumuz daha fazla kalori yakar.



