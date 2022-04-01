HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meta’dan Instagram’da Yeni İletişim Özellikleri

Meta’dan Instagram’da Yeni İletişim Özellikleri

31.03.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta, bünyesinde bulunan sosyal medya platformu Instagram’da iletişim özelliklerinin genişletileceğini açıkladı

Meta’dan Instagram’da Yeni İletişim Özellikleri

Meta, bünyesinde bulunan sosyal medya platformu Instagram’da iletişim özelliklerinin genişletileceğini açıkladı. Yenilikler, geçen yıl adını Facebook’tan Meta’ya dönüştüren şirketin, kullanıcılarına “daha eğlenceli ve hatasız bir şekilde iletişim kurma imkanı sağlama” hedefinin bir parçası olarak uygulamaya koyuluyor.

Meta’dan yapılan açıklamada, söz konusu yeni özelliklerin öncelikle “belirlenen ülkelerde” uygulamaya koyulacağı, “daha sonra da küresel çapta” aktif hale getirileceği belirtildi.

Meta’nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Instagram’ın mesajlaşma bölümüne 7 yeni özellik eklendiği belirtildi.

Bu özellikler kullanıcıların, Instagram’a göz gezdirirken, aynı anda gelen özel mesajlarını da görmesini ve yanıtlamasını; başka hesaplardaki içerikleri ‘paylaş’ butonuyla paylaşmalarını; gelen mesajlar kutusunun başında, arkadaş listesinde çevirimiçi olan kişileri görmelerini sağlıyor.

Yeni özellikler ayrıca kullanıcılara, iletişim penceresine diledikleri bir şarkı için 30 saniyelik bir ‘ön dinleme’ ekleme, mesaj gönderdikleri kişiye sesli bildirim gitmesini istemediklerinde ‘sessiz mesaj’ özelliğini seçme, mesajlaşma ekranına ‘lo-fi’ adlı temayı ekleme ve grup mesajlaşmalarında karar verme sürecini kolaylaştırmak için ‘anket’ oluşturma imkanı veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakız çiğnemek orucu bozar mı?Sakız çiğnemek orucu bozar mı?
Valilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakınValilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakın
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıtÜmit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...

Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Musa Orhan hakkında flaş karar

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Musa Orhan hakkında flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri

Genç sevgilileri katletmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı

Genç sevgilileri katletmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.