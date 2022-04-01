Meta’dan Instagram’da Yeni İletişim Özellikleri

Meta, bünyesinde bulunan sosyal medya platformu Instagram’da iletişim özelliklerinin genişletileceğini açıkladı. Yenilikler, geçen yıl adını Facebook’tan Meta’ya dönüştüren şirketin, kullanıcılarına “daha eğlenceli ve hatasız bir şekilde iletişim kurma imkanı sağlama” hedefinin bir parçası olarak uygulamaya koyuluyor.

Meta’dan yapılan açıklamada, söz konusu yeni özelliklerin öncelikle “belirlenen ülkelerde” uygulamaya koyulacağı, “daha sonra da küresel çapta” aktif hale getirileceği belirtildi.

Meta’nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Instagram’ın mesajlaşma bölümüne 7 yeni özellik eklendiği belirtildi.

Bu özellikler kullanıcıların, Instagram’a göz gezdirirken, aynı anda gelen özel mesajlarını da görmesini ve yanıtlamasını; başka hesaplardaki içerikleri ‘paylaş’ butonuyla paylaşmalarını; gelen mesajlar kutusunun başında, arkadaş listesinde çevirimiçi olan kişileri görmelerini sağlıyor.

Yeni özellikler ayrıca kullanıcılara, iletişim penceresine diledikleri bir şarkı için 30 saniyelik bir ‘ön dinleme’ ekleme, mesaj gönderdikleri kişiye sesli bildirim gitmesini istemediklerinde ‘sessiz mesaj’ özelliğini seçme, mesajlaşma ekranına ‘lo-fi’ adlı temayı ekleme ve grup mesajlaşmalarında karar verme sürecini kolaylaştırmak için ‘anket’ oluşturma imkanı veriyor.

